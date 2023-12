Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη (12/12) στη διάρκεια επιδρομής του ισραηλινού στρατού στη Τζενίν της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και τον καταυλισμό προσφύγων, που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με το WAFA, ενας άνθρωπος τραυματίστηκε από την επίθεση στη συνοικία αλ Σιμπάτ στην πόλη της Τζενίν.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τζενίν δήλωσε στο πρακτορείο ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στοχοθέτησαν απευθείας τους Παλαιστίνιους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει τρία νοσοκομεία στην περιοχή.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Τουλάχιστον 275 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τον απολογισμό της Παλαιστινιακής Αρχής, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται οι σημερινοί νεκροί.

