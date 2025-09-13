Στην κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία φαίνεται πως προχωρά το ΝΑΤΟ, καθώς η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία σκοπεύουν να στείλουν στην Πολωνία μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της ενάντια σε τυχόν εισβολές ρωσικών drones.

Η νέα αυτή αποστολή, με την ονομασία Eastern Sentry, έχει ως στόχο την επέκταση της επιτήρησης από τον Αρκτικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, ενδυναμώνοντας την άμυνα των ανατολικών συνόρων του NATO έναντι πιθανών επιθέσεων ή παραβιάσεων — είτε τυχαίων είτε εκ προθέσεως, όπως δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

«Απερισκεψία της Ρωσίας»

«Εκτός από τις πιο παραδοσιακές στρατιωτικές δυνατότητες, αυτή η προσπάθεια θα περιλαμβάνει επίσης στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που συνδέονται με τη χρήση drone», δήλωσε ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης (10/9), σύμφωνα με τις χώρες του ΝΑΤΟ, 21 «ρωσικά» drones -που θεωρήθηκαν από τη Δύση ως άοπλα δολώματα- διέσχισαν τα σύνορα με την Πολωνία. Μόνο τρία ή τέσσερα φέρεται να καταρρίφθηκαν, ενώ ένα drone πέταξε σχεδόν 260 χλ. μέσα στη χώρα, με αποτέλεσμα να κλείσουν τέσσερα αεροδρόμια.

Την ώρα εκείνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εισβολή «μπορεί να ήταν λάθος», αλλά πρόσθεσε: «Παρ’ όλα αυτά, δεν είμαι ευχαριστημένος με οτιδήποτε έχει να κάνει με όλη αυτή την κατάσταση».

Οι Πολωνοί ηγέτες ήταν πιο σίγουροι. Ο Ντόναλντ Τουσκ, πρωθυπουργός της χώρας, δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης: «Θα ευχόμασταν κι εμείς η επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Πολωνία να ήταν λάθος. Αλλά δεν ήταν. Και το ξέρουμε».

Ο Ρούτε, ωστόσο, δήλωσε την Παρασκευή ότι η «αξιολόγηση των περιστατικών της Τετάρτης από το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε εξέλιξη», αν και τόνισε ότι «ανεξάρτητα από το αν οι ενέργειες της Ρωσίας ήταν σκόπιμες ή όχι, η Ρωσία παραβίασε τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», γεγονός που καθιστά αναγκαία μια απάντηση.

«Η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα κατά μήκος της ανατολικής μας πλευράς αυξάνεται σε συχνότητα», πρόσθεσε ο Ρούτε. «Έχουμε δει drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας στη Ρουμανία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία – είτε σκόπιμα είτε όχι, είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο».

Δίπλα στον Ρούτε στεκόταν ο ανώτερος στρατιωτικός αρχηγός του ΝΑΤΟ, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκιουιτς, ο οποίος είπε ότι το ΝΑΤΟ συμμετείχε σε «μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση» αναχαίτισης των drones με μαχητικά F-35 από την Ολλανδία – αλλά πρόσθεσε: «Πάντα μαθαίνουμε κάτι στην ενημέρωση».

Ο Αμερικανός διοικητής υπογράμμισε ότι ο αριθμός των drones ήταν αυτός που εγείρει ερωτήματα. Η «κλίμακα της εισβολής» ήταν «προφανώς μεγαλύτερη από προηγούμενες εισβολές που έχουμε αντιμετωπίσει» και ότι «η προσθήκη επιπλέον πόρων για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα βοηθήσει στην επίλυσή του».

Τι θα στείλει το ΝΑΤΟ στην Πολωνία

Η Δανία θα συνεισφέρει δύο μαχητικά F-16 και μια φρεγάτα αντιπυραυλικής άμυνας, η Γαλλία τρία μαχητικά Rafale και η Γερμανία τέσσερα αεροσκάφη Typhoon. Στρατιωτικά στελέχη του ΝΑΤΟ δήλωσαν ότι η Βρετανία «έχει επίσης εκφράσει την προθυμία του να υποστηρίξει» την προσπάθεια.

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι ζήτησε από τον βρετανικό στρατό να εξετάσει τις επιλογές για ενισχυμένη υποστήριξη προς την Πολωνία, εν μέσω υπονοιών από αξιωματούχους ότι εξετάζεται η αποστολή έως και έξι Typhoon.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Οι διαπραγματευτές μας έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν μέσω διαύλων. Αλλά προς το παρόν, είναι πιθανώς πιο ακριβές να μιλάμε για παύση».

Στο Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φιλοδοξίες της Ρωσίας να κυριαρχήσει στη γειτονική της χώρα έχουν αλλάξει.

«Ο στόχος του Πούτιν είναι να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Και ανεξάρτητα από το τι λέει σε οποιονδήποτε, είναι σαφές ότι έχει θέσει σε κίνηση τη μηχανή του πολέμου σε τέτοιο βαθμό, που απλά δεν μπορεί να τη σταματήσει, εκτός αν αναγκαστεί να αλλάξει ριζικά τους προσωπικούς του στόχους», τόνισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος καλωσόρισε επίσης στο Κίεβο τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, και δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να του προσφέρει την υπηκοότητα, επειδή η Ρωσία δεν βομβαρδίζει την πρωτεύουσα όταν την επισκέπτεται. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι αποτέλεσμα άμεσων αιτημάτων του Λευκού Οίκου προς το Κρεμλίνο.

«Όταν ο Κιθ Κέλογκ βρίσκεται στο Κίεβο, οι κάτοικοι του Κίεβου μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισκεφθείτε όλες τις πόλεις της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Είμαι έτοιμος να χορηγήσω την υπηκοότητα στον στρατηγό Κέλογκ. Μπορούμε να του δώσουμε ένα διαμέρισμα – ό,τι χρειάζεται, αν αυτό θα ωθήσει τη Ρωσία να σταματήσει τα πυρά».

Η Ιβέτ Κούπερ, υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, βρισκόταν επίσης στο Κίεβο την Παρασκευή, στην πρώτη της επίσκεψη στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων της την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια ανασχηματισμού του υπουργικού συμβουλίου.

Η Κούπερ δήλωσε ότι η επίσκεψή της, η οποία συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση ενός νέου πακέτου βρετανικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, είχε ως στόχο να επαναβεβαιώσει τη βρετανική υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα παραμείνει αδρανές ενώ ο Πούτιν συνεχίζει τη βάρβαρη εισβολή του στην Ουκρανία», δήλωσε. «Είναι ζωτικής σημασίας η διεθνής δράση για την αύξηση της οικονομικής πίεσης στη Ρωσία και τη διακοπή των κρίσιμων ταμειακών ροών που χρειάζεται απεγνωσμένα για να πληρώσει αυτόν τον παράνομο πόλεμο», συμπλήρωσε.