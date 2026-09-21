Σε μια κίνηση στήριξης προς τα CNN, MS NOW και Politico, τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο, τα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα – CBS, ABC, NBC και Fox – αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή πρωτοβουλία από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης επέστρεψε στην εξουσία και έρχεται σε συνέχεια της απόφασής του να εμποδίσει την πρόσβαση σε δημοσιογράφους από το CNN, το MS Now και το Politico.

«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας», δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει, γνωστό στα αγγλικά ως “pool”.

«Είναι ζωτικής σημασίας για το κοινό να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει την πρόσβαση ενός ειδησεογραφικού οργανισμού επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του», δήλωσαν επίσης σε ανακοίνωσή τους τα πέντε αυτά δίκτυα.

Αποστολή αυτού του “pool” είναι να κινηματογραφεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να διανέμει το υλικό που προκύπτει, ακολουθώντας ένα σύστημα εναλλαγής μεταξύ αυτών των πέντε, κατά τα άλλα ανταγωνιστικών, δικτύων.

Ένα παρόμοιο σύστημα υπάρχει για δημοσιογράφους έντυπου Τύπου, για τα πρακτορεία ειδήσεων και τους φωτορεπόρτερ.

Η συμμετοχή στο “pool” εγγυάται προνομιακή πρόσβαση στον πρόεδρο των ΗΠΑ και τα μέσα ενημέρωσης που συμμετέχουν σε αυτό συμφωνούν, σε αντάλλαγμα, να κοινοποιούν το υλικό, τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις που συλλέγουν.

Το CNN υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε ως “pool” σήμερα και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τραμπ στη Νέα Υόρκη, από Δευτέρα έως Τετάρτη, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον Τραμπ για την απαγόρευση αυτή που τους επέβαλλε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει τα δικαιώματά τους –βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ– να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κλιμάκωσε περαιτέρω σήμερα τη ρητορική του, κατηγορώντας μερίδα του Τύπου ότι αποτελεί «απειλή για την εθνική ασφάλεια» και συγκρίνοντάς την με «καρκίνο».

Στα δικαστήρια προσφεύγουν τα αποκλεισμένα ΜΜΕ

Τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείσθηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico, μήνυσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση αυτή που τους επέβαλλε, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους – βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ – να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.

Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.