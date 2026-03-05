Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατήγγειλαν την παράνομη επιθετική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, λέγοντας ότι η επίθεση παραβιάζει το άρθρο του Χάρτη του ΟΗΕ για την απαγόρευση της χρήσης βίας.

«Οι απρόκλητες επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ — που ξεκίνησαν εν μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων και χωρίς άδεια από το Συμβούλιο Ασφαλείας — παραβιάζουν τη θεμελιώδη απαγόρευση της χρήσης βίας, την κυριαρχική ισότητα, την εδαφική ακεραιότητα και το καθήκον ειρηνικής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Χάρτη του ΟΗΕ», είπαν την Τετάρτη.

Σημείωσαν επίσης ότι η παράνομη στρατιωτική επέμβαση δεν είναι λύση στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, μεταξύ άλλων.

Τα χτυπήματα κατά του Ιράν αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου «μονομερών ενεργειών ΗΠΑ-Ισραήλ που αποσταθεροποιούν ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρόκλησης του αυθαίρετου εκτοπισμού χιλιάδων», πρόσθεσαν.

Οι ειδικοί καταδίκασαν περαιτέρω την επίθεση σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν που σκότωσε περισσότερους από 165 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 110 παιδιά, και τραυμάτισε πολλούς άλλους.

Τόνισαν επίσης επιθέσεις σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, την ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο και πολλά άλλα νοσοκομεία, όπως το Νοσοκομείο Γκάντι της Τεχεράνης και το νοσοκομείο Χαταμ αλ Άνμπια.

«Η στόχευση αμάχων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και ιατρικών ιδρυμάτων συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφεραν.

Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί του ΟΗΕ ζήτησαν τον άμεσο τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι οι άμαχοι φέρουν το κύριο βάρος της σύγκρουσης.

Τα καθεστώτα στην Ουάσιγκτον και στο Τελ Αβίβ ξεκίνησαν την εγκληματική τους επίθεση κατά του Ιράν το πρωί του Σαββάτου δολοφονώντας τον Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης Αγιατολάχ Σεγιέντ Αλί Χαμενεΐ. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 1.045 Ιρανοί έχουν σκοτωθεί στις τρομοκρατικές αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει γρήγορα την παράνομη επίθεση εξαπολύοντας μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη καθώς και στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της περιοχής.

Επιπλέον, οι ειδικοί του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασαν ανησυχία για τις πολλαπλές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο.

Είπαν ότι τα ισραηλινά χτυπήματα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του καθεστώτος του Τελ Αβίβ και της αντιστασιακής ομάδας της Χεζμπολάχ, ενώ εκτοπίζουν, τραυματίζουν και σκοτώνουν αμάχους.