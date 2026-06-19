Λίγες μόλις ώρες μετά τις υπογραφές στο Μνημόνιο Κατανόησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μασούντ Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία-πλαίσιο δέχεται το πρώτο σοβαρό πλήγμα. Η πρώτη τεχνική επαφή, που επρόκειτο να ξεκινήσει σήμερα στην Ελβετία και να διαρκέσει 60 ημέρες, βρίσκεται πλέον στον «πάγο».

«Μπλόκο» της Τεχεράνης για τις επιθέσεις στον Λιβάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν (το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ), η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ήταν προετοιμασμένη να αναχωρήσει για την Ελβετία, όταν λήφθηκε η απόφαση για αναστολή του ταξιδιού.

Αιτία της εμπλοκής αποτελεί η συνεχιζόμενη στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, η οποία -σύμφωνα με την ιρανική πλευρά- εκτείνεται σε βάθος έως και 10 χιλιομέτρων εντός του λιβανέζικου εδάφους. Η Τεχεράνη θεωρεί τις ενέργειες αυτές σαφή παραβίαση της πρώτης ρήτρας του Μνημονίου Συνεννόησης. Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η ιρανική κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει εξαρχής τόσο τις ΗΠΑ όσο και τους μεσολαβητές ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου θα αποτελούσαν βαρόμετρο για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Αναβολή της τελευταίας στιγμής και από τον Βανς

Η ιρανική υπαναχώρηση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής, βρισκόταν κυριολεκτικά στο στάδιο της επιβίβασης στο Air Force 2 όταν ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αναβολή του ταξιδιού του.

Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση επιχείρησε να υποβαθμίσει το μέγεθος της κρίσης, αποδίδοντας την αναβολή σε «εκκρεμή ζητήματα logistics» και τονίζοντας πως τα τελικά πλάνα των τεχνικών συνομιλιών δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Η αμερικανική αντιπροσωπεία παραμένει προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία», ανέφερε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, σπεύδοντας ωστόσο να συμπληρώσει με νόημα πως «οι λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές».

Ο Βανς είχε πει νωρίτερα ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας υπογράφτηκε εξ αποστάσεως και διαβιβάστηκε από την μια πλευρά στην άλλη ηλεκτρονικά, από τους προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοζτάμπα Χαμανεΐ ανέφερε χθες πως το ενέκρινε παρά τις επιφυλάξεις.

«Είναι προφανές ότι οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο που θα διεξαχθούν στο μέλλον δεν συνεπάγονται την αποδοχή των απόψεων του εχθρού», τόνισε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση αφότου διαδέχτηκε τον Μάρτιο τον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών.

Πάνω από δέκα πλοία πέρασαν από το Ορμούζ

Εν αναμονή, η κίνηση έχει ξαναρχίσει στο στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, που έκλεισε de facto το Ιράν όταν άρχισε ο πόλεμος οδηγώντας τις ΗΠΑ να προχωρήσουν στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια — που ανακοινώθηκε ότι αίρεται χθες, όπως προέβλεπε η συμφωνία.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επέτρεψαν «να περάσουν πάνω από δέκα πλοία», είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της χώρας, ανέφερε πως όσα πλοία θέλουν να διασχίσουν το στενό θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα σε νέο κυβερνητικό οργανισμό.

Όπως προβλέπει η συμφωνία-πλαίσιο , οι διελεύσεις θα γίνονται «ατελώς» για «περίοδο 60 ημερών», υπενθύμισε.

«Αποτυχία των ΗΠΑ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε μέσω Truth Social την πτώση των τιμών του πετρελαίου, την «επιτυχία» του, καθώς το κόστος του αργού πλησιάζει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε προπολεμικά επίπεδα.

Ωστόσο δέχεται έντονες επικρίσεις από μερίδα του αμερικανικού Τύπου και κάποιους πολιτικούς των ρεπουμπλικάνων, που κατακεραύνωσαν τη συμφωνία-πλαίσιο διότι τη θεωρούν ευνοϊκή για το Ιράν, καθώς του δίνει μεγάλα οικονομικά πλεονεκτήματα χωρίς να εξασφαλίσει τη διάλυση του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Η Τεχεράνη εξασφάλισε την υπόσχεση πως θα αποδεσμευτούν αν συναφθεί οριστική συμφωνία πόροι της παγωμένοι στο εξωτερικό, αξίας 300 δισεκ. δολαρίων, καθώς και ότι θα αρθούν αμερικανικές κυρώσεις που εμπόδιζαν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου από τη στιγμή που άρχισε να εφαρμόζεται η συμφωνία.

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, που υπέγραψε τη συμφωνία, έκανε λόγο για «ιστορικό» έγγραφο που προέκυψε επειδή το Ιράν είναι «ισχυρό».

Το κείμενο απλούστατα «καταγράφει την αποτυχία των ΗΠΑ», σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως θα υπάρξει «συντριπτική ανταπόδοση» στον «εχθρό» σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων που περιέχει.

Νικήθηκαν «ήδη μια φορά στον πόλεμο, κι αν θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, θα υποστούν ακόμη πιο σκληρό χαστούκι», ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Στην Τεχεράνη όμως κάποιοι, όπως η Μίνα, ψυχολόγος 54 ετών, διατηρούν τις αμφιβολίες τους για το κατά πόσον η συμφωνία θα έχει «διάρκεια». Δεν αποκλείεται «μετά τις 60 ημέρες οι εχθροπραξίες να ξαναρχίσουν», είπε τηλεφωνικά απαντώντας σε ερωτήσεις που της έκαναν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου από το Παρίσι.

Παρά την αποκλιμάκωση, «η μάχη δεν τέλειωσε», είπε από την πλευρά του χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δεν σχολίασε άμεσα τη συμφωνία, που επικρίνεται έντονα στο Ισραήλ — και από στελέχη της κυβέρνησής του.

«Αν ήμουν στην ισραηλινή κυβέρνηση, ίσως να μην εξαπέλυα επίθεση στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου απομένει στον πλανήτη», αντέτεινε δηκτικά ο κ. Βανς, καλώντας όσους στο Ισραήλ αμφισβητούν τις αμερικανικές αποφάσεις «να αντιληφθούν την πραγματικότητα».

Καλώντας να διατηρηθεί η «σχέση ζωτικής σημασίας» με τις ΗΠΑ, ο κ. Νετανιάχου επιμένει ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στον νότιο Λίβανο «για όσο το απαιτούν οι ανάγκες ασφαλείας», μολονότι η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών «σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Αφότου ανακοινώθηκε η σύναψη της συμφωνίας τη Δευτέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τα πλήγματά τους εναντίον του κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν· έχουν σκοτώσει οκτώ ανθρώπους, τρεις χθες.

Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε χθες το απόγευμα ότι μαχητές του ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με μονάδα του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο και κατέστρεψαν τρία ισραηλινά άρματα μάχης.

Ψύχραιμες οι διεθνείς αγορές

Παρά το διπλωματικό θρίλερ και το προσωρινό πάγωμα των επαφών, οι διεθνείς αγορές δεν έδειξαν τάσεις πανικού. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν μάλιστα ελαφρά υποχώρηση, με τους επενδυτές να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι το κανάλι επικοινωνίας ΗΠΑ-Ιράν θα παραμείνει ανοιχτό, παρά τα μεγάλα εμπόδια στο πεδίο των μαχών.