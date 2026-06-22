Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αγγίζοντας πλέον τετραψήφιο αριθμό. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των τοπικών αρχών, η επιδημία που ξέσπασε στα μέσα Μαΐου έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Τα επίσημα στοιχεία και τα ποσοστά θνητότητας

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας (INSP) της χώρας ανακοίνωσε ότι οι εργαστηριακά διαγνωσμένες μολύνσεις έφτασαν τις 1.003, ενώ οι θάνατοι ανήλθαν στους 254. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο δείκτης θνητότητας της νόσου διαμορφώνεται επί του παρόντος στο 25,3%.

Το επίκεντρο της επιδημίας

Η συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην απομονωμένη επαρχία Ιτούρι, στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό. Η συγκεκριμένη περιοχή συγκεντρώνει το 91,3% των συνολικών μολύνσεων και το 80,7% των θανάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόσφατη άνοδος των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αποδίδεται εν μέρει και στην αναβάθμιση των διαγνωστικών ελέγχων που επιτρέπουν ταχύτερη ανίχνευση του ιού.

Διασπορά σε γειτονικές χώρες και χαρακτηριστικά του ιού

Η υγειονομική κρίση έχει ήδη περάσει τα σύνορα, επηρεάζοντας τη γειτονική Ουγκάντα, όπου έχουν καταγραφεί 19 κρούσματα και δύο θάνατοι. Η τρέχουσα έξαρση οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο κάποιο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή. Ιστορικά, ο ιός Έμπολα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την Αφρική, έχοντας στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 15.000 ανθρώπους τα τελευταία πενήντα χρόνια.