Προειδοποίηση για την επέκταση της επιδημίας του ιού Έμπολα σε ακόμα δέκα αφρικανικές χώρες εξέδωσε η Υγειονομική Υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Πρόεδρος του Africa CDC, Ζαν Κασεγιά, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου, η απειλή δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, αλλά επεκτείνεται άμεσα σε μια ευρεία γεωγραφική ζώνη.

Σύμφωνα με την υγειονομική αρχή, οι χώρες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να πληγούν από το υγειονομικό κύμα είναι το Νότιο Σουδάν, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία, η Αιθιοπία, το Κονγκό, το Μπουρούντι, η Αγκόλα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ζάμπια, γεγονός που επιβάλλει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων.

«Έχουμε δέκα χώρες σε κίνδυνο να πληγούν», είπε ο Πρόεδρος.

Έχουν καταμετρηθεί σχεδόν 750 ύποπτα κρούσματα Έμπολα και 177 ύποπτοι θάνατοι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, όπου η επιδημία «εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αυτή η επιδημία, η 17η που πλήττει τη ΛΔ του Κονγκό «είναι η δεύτερη σημαντικότερη που γνωρίζουμε στον κόσμο», υπογράμμισε ο Κασεγιά.