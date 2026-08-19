Απορρίπτει η διπλωματία του Ιράν τις κατηγορίες περί πυραυλικής επίθεσης εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον απόηχο των ισχυρισμών του Αμπού Ντάμπι ότι την περασμένη Τρίτη δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία των Εμιράτων στα ύδατα του Κόλπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, πήρε επίσημα θέση, υπογραμμίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».

Παράλληλα, ο ίδιος προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί πλήττουν καίρια το κλίμα εμπιστοσύνης και υπονομεύουν τις ευρύτερες προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή.

«Πάγωμα» των οικονομικών σχέσεων ανακοίνωσαν τα ΗΑΕ

Στον αντίποδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν σε μια δραστική κίνηση, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση. Με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «X», το Αμπού Ντάμπι γνωστοποίησε τη διακοπή των οικονομικών του δεσμών με την Τεχεράνη.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του ΥΠΕΞ των Εμιράτων, Άφρα αλ Χαμέλι, επιβεβαίωσε την απόφαση, αναφέροντας χαρακτηριστικά στη δήλωσή της: «Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (…) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας».

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σοβαρή επιδείνωση στις σχέσεις των δύο χωρών, εν μέσω μιας ήδη τεταμένης περιόδου για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.