Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Safeen Prestige, με σημαία Μάλτας, επλήγη από βλήμα στην κορυφή των Στενών του Ορμούζ, κοντά στο Ομάν, σύμφωνα το με πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο για λόγους ασφαλείας.

Η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard δήλωσε πως: «Το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ακριβώς πάνω από την ίσαλο γραμμή, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις προς το παρόν».