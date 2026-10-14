Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί γράφοντας γκράφιτι στους εξωτερικούς του τοίχους σήμερα στο χωριό Μίχμας, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακές πηγές και ο ισραηλινός στρατός.

Η νύχτα της επίθεσης και η μάχη με τις φλόγες

Ο Ατα Κανάαν, κάτοικος του χωριού που διαμένει σε απόσταση 50 μέτρων από το τέμενος, είπε ότι άκουσε σπασίματα τζαμιών λίγο μετά τα μεσάνυχτα και αμέσως μετέβη στο σημείο.

«Πυρκαγιά μαινόταν και καλέσαμε τους πυροσβέστες. Νεαροί άνδρες έσπευσαν να μας βοηθήσουν με πυροσβεστήρες, και καταφέραμε να θέσουμε υπό έλεγχο ένα μέρος της φωτιάς προτού οι φλόγες τυλίξουν όλο το τέμενος», αφηγήθηκε.

Οι έρευνες του ισραηλινού στρατού και οι ζημιές

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έστειλε στρατιώτες στο Μίχμας, αφότου ειδοποιήθηκε για τα γκράφιτι και έναν εμπρησμό, στόχος των οποίων ήταν το τέμενος. «Κανένας ύποπτος δεν εντοπίστηκε, και συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία», διευκρίνισε ο στρατός, προσθέτοντας ότι διενεργείται έρευνα. Σε εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου, το χαλί του τεμένους φαίνεται να έχει γίνει στάχτη και οι τοίχοι έχουν μαυρίσει από τις φλόγες.

«Το ότι είμαστε ήρεμοι δεν σημαίνει ότι κοιμόμαστε», μπορούσε να διαβάσει κανείς από τα γκράφιτι στους εξωτερικούς τοίχους.

Αυξημένη ένταση και νυχτερινές περιπολίες

Σύμφωνα με τον Κανάαν, οι έποικοι έβαλαν φωτιά επίσης σε ένα αυτοκίνητο. Απέναντι στον φόβο μήπως σπίτια αποτελέσουν στόχο, οι χωρικοί είχαν οργανώσει τις τελευταίες εβδομάδες περιπολίες νυχτερινής παρακολούθησης.

Το χωριό Μίχμας, που βρίσκεται μεταξύ της Ραμάλας και της Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της Δυτικής Όχθης, είναι κοντά σε φυλάκια ισραηλινών οικισμών (οικισμοί που συχνά αποτελούνται από μερικά τροχόσπιτα ή προκατασκευασμένα καταλύματα), των οποίων οι κάτοικοι επιτέθηκαν στο χωριό επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες.

Διεθνείς αντιδράσεις και έξαρση της βίας

Ο Ρούχι Φατούχ, πρόεδρος του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου, το κοινοβούλιο της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), κατήγγειλε μια «βάρβαρη ενέργεια και επικίνδυνη κλιμάκωση της τρομοκρατίας των εποίκων».

Οι βιαιότητες που διαπράττουν έποικοι κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης, έδαφος κατεχόμενο από το Ισραήλ από το 1967, έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους μήνες. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν σωματικές επιθέσεις, κλοπές γης και συγκομιδής, βανδαλισμούς που έχουν στόχο τόπους λάτρεις και κατοικίες.

Σχεδόν 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, που είναι παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.