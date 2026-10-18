Στο Μιλάνο, στόχος εμπρηστών έγιναν δεκάδες πολυτελή οχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τρία άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προσέγγισαν την αποθήκη στην οποία ήταν σταθμευμένα τα αυτοκίνητα, κρατώντας ένα δοχείο με εύφλεκτο υγρό. Μέσα σε λίγα λεπτά, μια τεράστια πυρκαγιά τύλιξε το κτήριο, το οποίο λειτουργούσε ως χώρος στάθμευσης για οχήματα υπερυψηλών επιδόσεων, ανυπολόγιστης αξίας. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα που παραδόθηκαν στις φλόγες βρίσκονταν εντυπωσιακά μοντέλα της Ferrari, της Porsche, καθώς και σπορ εκδόσεις της Alfa Romeo.

Το χρονικό της καταστροφής στο Pero

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα της Κυριακής (13/9), στην οδό Via Keplero. Η συγκεκριμένη τοποθεσία βρίσκεται στο Pero, ένα προάστιο στο βορειοδυτικό τμήμα του Μιλάνου. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και μαζική, καθώς δέκα οχήματα της Πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο, καταφέρνοντας τελικά να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή απειλήσει παρακείμενα κτίσματα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών να σώσουν τον χώρο, η ένταση της θερμότητας είχε ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στη στατικότητα του κτηρίου. Η στέγη της εγκατάστασης υποχώρησε και κατέρρευσε πλήρως, καταπλακώνοντας τα πανάκριβα supercars που βρίσκονταν στο εσωτερικό και μετατρέποντάς τα σε άμορφες μάζες σιδερικών.

Πηγή: Corriere della Sera