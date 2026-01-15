«Κολυμπούσα σε ρηχά νερά στις διακοπές των ονείρων μου όταν δέχτηκα επίθεση από έναν καρχαρία. Έχασα το χέρι, το πόδι μου και τα δύο τρίτα του αίματός μου. Θα έπρεπε να είμαι νεκρή… αλλά με έσωσαν τρεις άγγελοι».

Οι λεπτομέρειες για το τι της συνέβη είναι τρομακτικές. Η Λούλου κολυμπούσε σε νερά τόσο ρηχά, που μόλις έφταναν του στο ύψος της μέσης της, όταν δέχτηκε επίθεση από έναν ταυροκαρχαρία, ο οποίος της έκοψε το αριστερό χέρι και στη συνέχεια μέρος του δεξιού ποδιού της.

Θυμάται ελάχιστα από την ίδια την επίθεση, κάτι που αποδίδει στο σοκ που είχε υποστεί. Δεν μπορεί να θυμηθεί τι πρέπει να ήταν ασυνήθιστος πόνος. Δεν είδε καν τον καρχαρία.

Το μόνο που θυμάται είναι η σκιά του, και μετά σηκώνοντας το αριστερό της χέρι έξω από το νερό, το κοιτάζει και συνειδητοποιεί: «Δεν υπήρχε χέρι εκεί. Ήταν απλώς σάρκα και κόκαλα που προεξείχαν».

Η έχασε τόσο πολύ αίμα, που εξαπλώθηκε σε μια περιοχή στο μέγεθος μιας πισίνας. Ωστόσο, ως εκ θαύματος, επέζησε.

Η μητέρα της Λούλου, η Αν Μπλερ: «Η μηριαία αρτηρία της Λούλου η κύρια αρτηρία στον μηρό] κόπηκε στη μέση. Συνήθως, όταν συμβαίνει αυτό, αιμορραγείς σε 30 δευτερόλεπτα. Ιατρικά, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Αλλά είναι».

Η ιστορία της Λούλου γίνεται ακόμα πιο μοναδική, αν σκεφτεί κανείς πόσο καλά έχει αντεπεξέλθει στη δοκιμασία της, επιδεικνύοντας σωματική και ψυχική δύναμη που διαψεύδουν τα νεανικά της χρόνια.

Πράγματι, μόλις 11 μήνες μετά την επίθεση, έχοντας προσαρμοστεί σε μια νέα ζωή με προσθετικά άκρα, η Λούλου επέστρεψε στο σημείο όπου η ζωή της είχε αλλάξει αμετάκλητα.

Από τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή της, η Λούλου θυμάται ότι βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές και πλατσουρίζει στα ρηχά νερά, όταν μια φίλη της φώναξε: «Καρχαρίας!». Όλοι άρχισαν να κολυμπούν πανικόβλητοι προς την ακτή.

Η Λούλου λέει ότι αυτά τα λεπτά είναι «σαν ένα όνειρο πυρετού στο μυαλό μου». Αφού ξέσπασε η κραυγή, λέει ότι ο καρχαρίας φάνηκε να την πιάνει αμέσως, αλλά «εκ των υστέρων, χρειάστηκαν μερικά δευτερόλεπτα». Ήξερε ότι η φρενήρης κίνηση στο νερό ήταν πιο πιθανό να προσελκύσει έναν καρχαρία, οπότε, με αγωνία, επιβράδυνε τις κινήσεις της καθώς πλησίαζε στην παραλία. Αλλά ήταν πολύ λίγα, πολύ αργά.

«Ήμουν σε απόλυτο σοκ», παραδέχεται. «Ο εγκέφαλός μου ήξερε τι συνέβαινε, αλλά το σώμα μου απλά δεν μπορούσε να αντιδράσει. Μόλις συνειδητοποίησα ότι με είχε πιάσει, δεν μπορούσα να καλέσω βοήθεια, να μιλήσω, να κολυμπήσω, να κάνω οτιδήποτε».

Τότε ήταν, με τον καρχαρία ακόμα προσκολλημένο στο πόδι της, που σήκωσε το χέρι της από το νερό και είδε ότι το χέρι της είχε εξαφανιστεί. Προσπάθησε να φωνάξει, αλλά οι λέξεις δεν έβγαιναν. Όλο αυτό το διάστημα ο καρχαρίας την δάγκωνε.

Συγκλονιστική μαρτυρία

Τότε, ένας περαστικός, ο Stephen Beene, είδε την αγωνία της και έτρεξε κοντά της. «Με έσωσε», λέει.

«Ήρθε ένας άλλος άντρας. Λιποθύμησα καθώς με μετέφερε στην ακτή. Ξύπνησα και είδα αγνώστους να βάζουν αιμοστατικούς ιμάντες στα άκρα μου και να κρατούν το χέρι μου».

Η Έλι, η οποία κολυμπούσε μπροστά από την αδερφή της, είχε φτάσει στην ακτή, «και μόλις κοίταξα έξω και είδα μια λίμνη με κόκκινο νερό. Σκέφτηκα: «Κάτι τρομερό συνέβη», αλλά δεν ήξερα ότι ήταν η Λούλου».

Όταν ανακάλυψε ότι το αίμα ήταν της αδερφής της, άρχισε να ουρλιάζει, έναν θόρυβο που σταμάτησε μόνο όταν η Λούλου ξάπλωσε στην άμμο. «Την κρατούσα αγκαλιά και της έλεγα: «Το έχεις αυτό. Συνέχισε να αναπνέεις. Τα πας καταπληκτικά». Απλώς προσπαθούσα να μην σκεφτεί τι συνέβαινε. Άλλοι κάλυψαν το χαμένο χέρι και το σοβαρά τραυματισμένο πόδι της Λούλου.

«Προσπάθησα απλώς να κρατήσω τα μάτια μου καρφωμένα στα μάτια της Λούλου», θυμάται η Έλι.

Η τύχη της Λούλου άλλαξε σε αυτό το σημείο. Ήταν ευλογημένη που είχε τρεις γιατρούς ανάμεσα στους περαστικούς. Η νοσοκόμα μαιευτηρίου Ντελάνι Κουίνελι έσπευσε να τη βοηθήσει αφού άκουσε τις κραυγές και διέταξε τους περαστικούς να της παρέχουν μπλουζάκια και πετσέτες για να φτιάξουν αιμοστατικούς επίδεσμους ώστε να σταματήσει η αιμορραγία από το πόδι και το χέρι της Λούλου.

Ένας ακτινολόγος, ο Μοχάμεντ Άλι, και ο φίλος του, οικογενειακός γιατρός Ράιαν Φορμπς, βρίσκονταν στην παραλία με τις οικογένειές τους όταν άκουσαν τον θόρυβο. Ο Μοχάμεντ ακούμπησε στη μηριαία αρτηρία της Λούλου για να την κλείσει και έδεσε έναν αιμοστατικό επίδεσμο γύρω από το άνω μέρος του ποδιού της χρησιμοποιώντας έναν ιμάντα που είχε δέσει τις καρέκλες θαλάσσης μεταξύ τους. Ο Ράιαν έλεγξε τον σφυγμό της Λούλου, ετοιμάζοντας τον εαυτό του να κάνει θωρακικές συμπιέσεις σε περίπτωση που η καρδιά της άρχιζε να αναστέλλεται. Η Λούλου τους αποκαλεί σήμερα «τους αγγέλους στην παραλία».

Είναι χαρακτηριστικό του πεισματάρη πνεύματος της Λούλου ότι τα πρώτα της λόγια όταν ξύπνησε από το χειρουργείο ήταν: «Τα κατάφερα».

Η μητέρα της, ωστόσο, δεν γνώριζε ακόμα την τύχη της κόρης της, καθώς είχε παραιτηθεί από το κολύμπι για να φάει μεσημεριανό με άλλες μαμάδες. Όταν η φίλη της Αν Μπλερ, η Έλεν, προσπάθησε να καλέσει τις δύο κόρες της που ήταν στο ταξίδι, δεν απαντούσαν στα τηλέφωνά τους. Νιώθοντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, άρχισε να τρέχει προς την παραλία. Τότε ήταν που εντόπισε το πλήθος.

«Κανονικά, οι άνθρωποι δεν θα στέκονταν στην ακτή κοιτάζοντας το νερό. Ήταν σαν μια σκηνή που θα βλέπατε στα Σαγόνια του Πονόλαιμου», λέει.

Τρέχοντας προς το μέρος της, είδε την κόρη της ξαπλωμένη στο έδαφος, «έμοιαζε με φάντασμα, πραγματικά. Ήταν τόσο άσπρη».

Η Έλι έτρεξε στη μητέρα της, λέγοντάς της ότι η Λούλου θα γινόταν καλά, «αλλά εγώ απλώς ούρλιαζα», θυμάται η Αν Μπλερ. Το χέρι της Λούλου ήταν καλυμμένο, αλλά η μητέρα της είδε το αίμα και την παραμορφωμένη σάρκα από ό,τι είχε απομείνει από το πόδι της.

«Από το μέσο του μηρού της μέχρι το γόνατό της υπήρχε μόνο ένα κόκκαλο. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Δηλαδή, μπορώ να το φανταστώ τώρα. Αμφιβάλλω αν θα το ξεχάσω ποτέ.»

Οι διασώστες έφτασαν σε λίγα λεπτά και η Λούλου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι της έκαναν το βασανιστικό ταξίδι των 20 λεπτών για να την καταδιώξουν. Μόλις έφτασαν, οι γιατροί ενημέρωσαν την Αν Μπλερ για την απώλεια του χεριού της κόρης της. Περισσότερα επρόκειτο να συμβούν: αν επέλεγαν να σώσουν το δεξί πόδι της Λούλου τώρα, ο ακρωτηριασμός θα ήταν αναπόφευκτος μέσα σε ένα χρόνο, τέτοια ήταν η ζημιά. Ελήφθη η απόφαση να ακρωτηριαστεί.

Ο πατέρας της, ο οποίος δεν είχε πάει στο ταξίδι, ενημερώθηκε και κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρει, όπως λέει, «αν θα έβλεπα την κόρη μου ή αν θα έπαιρνα τη σορό της». Η Λούλου ανέκτησε τις αισθήσεις της το επόμενο πρωί και, λέει η Αν Μπλερ, «ήξερε ότι το χέρι της είχε χαθεί στο νερό».

«Δεν ήξερε για το πόδι της μέχρι που το ακρωτηρίασαν. Θυμάμαι ότι ξύπνησε στη μέση της νύχτας και μου έκανε την κίνηση του ψαλιδιού γύρω από το πόδι της. Με σπαρακτική δύναμη έπρεπε να πω: «Ναι, το πόδι σου έχει φύγει».»

Δεκαπέντε εβδομάδες μετά την επίθεση καρχαρία, η Λούλου επέστρεψε στο σχολείο με την δίδυμη αδερφή της, την Έλι.

Όταν τελικά βρήκε το θάρρος να εξετάσει τα άκρα της, «με έκανε να νιώθω κάπως περίεργη», λέει η Λούλου, καθώς η ωριμότητά της εξαφανίζεται για μια στιγμή. «Άλλαξε λίγο τον εγκέφαλό μου». «Αλλά» προσθέτει αποφασιστικά, «μπορούσα επίσης να κοιτάξω κάτω και να δω ένα μέλλον και ότι όλα θα πήγαιναν καλά».

«Ήμασταν όλοι εκεί και οι γιατροί ήταν εκεί και όλοι απλώς αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε». Μετά από μόλις 77 ημέρες σε κέντρο αποκατάστασης, τον Αύγουστο του 2024, η Λούλου πήρε εξιτήριο και έφυγε φορώντας το προσθετικό της πόδι.

Η πρόοδός της ήταν εκπληκτική: οι ακρωτηριασμένοι χρειάζονται συνήθως ένα χρόνο ή και περισσότερο για να μάθουν να περπατούν με προσθετικά μέλη. «Είναι σίγουρα ένα ισχυρογνώμον παιδί», γελάει η Αν Μπλερ.

«Αλλά νομίζω ότι αυτό την έχει εξυπηρετήσει καλά σε αυτή την κατάσταση.»

Όταν επέστρεψε σπίτι, λίγο περισσότερο από δύο μήνες μετά την επίθεση, πραγματοποιήθηκε μια παρέλαση προς τιμήν της, με όλους να φορούν μοβ, το αγαπημένο της χρώμα.

Έχασε μόνο ένα μήνα σχολείο. Αν και έπρεπε να μάθει «ουσιαστικά όλα όσα δεν σκέφτεσαι», όπως το θέτει η ίδια, από τη χρήση της τουαλέτας μέχρι το δέσιμο των κορδονιών των παπουτσιών.

Τα προσθετικά της όχι μόνο «φαίνονται ωραία», αλλά «κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν τα κανονικά χέρια και πόδια». «Έχω αυτό το κουμπί στο πόδι μου και μπορώ να το γυρίσω ανάποδα για να με βοηθήσει να βάλω παπούτσια. Έχω έναν περιστρεφόμενο καρπό στο μπράτσο μου που μπορεί να κάνει έναν πλήρη κύκλο όσες φορές θέλω!»

Το ατύχημα της Λούλου, φανατικής αθλήτριας, τη βοήθησε να κάνει το swing της στο γκολφ. Η αφαίρεση του προσθετικού ποδιού της «επιτρέπει περισσότερη περιστροφή και με βοηθά να χτυπάω την μπάλα πιο μακριά».

Για τη θαυμάστρια της Taylor Swift, Lulu, το απόλυτο όνειρο έλαβε χώρα όταν, όταν άκουσε για την κατάστασή της, η μητέρα της τραγουδίστριας, Andrea, κάλεσε τη Lulu και την οικογένειά της στη συναυλία της κόρης της, στο πλαίσιο της περιοδείας Eras Tour τον περασμένο Νοέμβριο. «Καθίσαμε με τους γονείς της Taylor και την οικογένειά της», λέει η Lulu. «Ήταν πολύ καλοί και χορέψαμε όλοι μαζί».

Η Λούλου επιμένει ότι δεν εύχεται «πολύ συχνά» να μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω. «Προφανώς, υπάρχουν κάποιες στιγμές που εύχομαι να είχα το καλύτερο και των δύο κόσμων – όπου θα μπορούσα να έχω αυτή τη ζωή, καθώς και δύο πόδια και δύο χέρια», προσθέτει. «Αλλά προσπαθώ να βλέπω μόνο την θετική πλευρά… Δεν νιώθω πλέον καθόλου πόνο, αλλά είναι εκνευριστικό κάποιες μέρες όταν το προσθετικό μου δεν λειτουργεί όπως θέλω.»

Η οικογένεια ξεκίνησε το Ίδρυμα Lulu Strong, με στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της τεχνολογίας που έχει εφευρεθεί και αυτού που είναι πραγματικά προσβάσιμο – και οικονομικά προσιτό – για τους ακρωτηριασμένους.

Έχουν επίσης αγωνιστεί με επιτυχία για τη δημιουργία ενός συστήματος προειδοποίησης για επιθέσεις καρχαριών στην Αλαμπάμα με τίτλο «Ο Νόμος της Λούλου», το οποίο ελπίζουν ότι θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο. Ενώ οι επιθέσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες στην περιοχή τους, αργότερα έμαθαν ότι μια άλλη είχε συμβεί κοντά, μόλις 90 λεπτά πριν από αυτήν της Λούλου.

Το ατύχημα, λέει, έχει φέρει την οικογένειά της «ακόμα πιο κοντά». Ωστόσο, είναι απρόθυμοι να φερθούν διαφορετικά στη Λούλου. Μετά την επίθεση, λάμβανε δώρα από άτομα που της έδιναν φιλανθρωπίες και, όπως λέει η Αν Μπλερ, «τα άλλα παιδιά μου έλεγαν: «Γιατί τα παίρνει όλα αυτά;»

Γελάει. «Τους λέω, «Ελάτε παιδιά – έχασε ένα χέρι και ένα πόδι. Πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία!».

Πηγή: Daily Mail