Μία μητέρα, μη μπορώντας να αντέξει τον ανείπωτο πόνο από την απώλεια του μοναδικού της παιδιού σε δυστύχημα, αποφάσισε να δώσει τέλος στη ζωή της σε κλινική υποβοηθούμενης ευθανασίας στην Ελβετία.

Μετά από έναν χρόνο όπου όπως υποστηρίζει η ίδια πάλευε με τον ίδιο της τον εαυτό με χιλιάδες σκέψεις να περνάνε καθημερινά από το μυαλό της, δήλωσε ότι:

«Θέλω να πεθάνω και αυτό πρόκειται να κάνω. Η ζωή μου, η επιλογή μου», δηλώνει, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη στάση της απέναντι στο επόμενο βήμα.

Η ίδια μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail, κάνει λόγο για «έναν πόνο που δεν υποχωρεί, για ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί και για μια καθημερινότητα που έχει χάσει το νόημά της».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Βρετανίδα Γουέντι Ντάφι, έχει ήδη ενημερώσει τα μέλη της οικογένειάς της για την πρόθεσή της, χωρίς όμως να τους αποκαλύψει πότε θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι, προκειμένου να τους προστατεύσει από πιθανές νομικές συνέπειες, καθώς η εμπλοκή τρίτων σε τέτοιες διαδικασίες, μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αίτησή της εξετάστηκε από την ελβετική κλινική Pegasos, το νομικό πλαίσιο της οποίας, επιτρέπει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.Αξίζει να επισημανθεί ότι το αίτημά της εγκρίθηκε από ειδική Επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν και ψυχίατροι, οι οποίοι αξιολόγησαν την περίπτωσή της και μελέτησαν ενδελεχώς το ιστορικό του ιατρικού της φακέλου.

Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, ούτε διαγνώστηκε με κάποια ψυχολογική ή πνευματική διαταραχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γουέντι είχε στο παρελθόν επιχειρήσει να αυτοκτονήσει χωρίς όμως επιτυχία, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την απόφασή της, να αναζητήσει μια ελεγχόμενη και νόμιμη διαδικασία στο εξωτερικό. Η κλινική όπου θα μεταβεί λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με τους ενδιαφερόμενους να καλύπτουν τα έξοδα για τα φάρμακα, τους γιατρούς και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον θάνατο.

Η ίδια επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της λίγο πριν το ταξίδι της, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την προσωπική της διαδρομή και την απόφαση που όπως υποστηρίζει πήρε με πλήρη συνείδηση.

Πηγή: Daily Mail