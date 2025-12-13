Έχασε τον τίτλο της, η Miss Finland αφού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από ρατσιστική χειρονομία.

Η Σάρα Τζαφτσέ δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία τραβούσε τα μάτια της προς τα πλάγια με τα δάχτυλα, κάνοντας δηλαδή μια ρατσιστική χειρονομία που έχει συνδεθεί με προσβλητικά στερεότυπα για Ασιάτες.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψε στα φινλανδικά «τρώγοντας με έναν Κινέζο». Η ανάρτηση ανέβηκε στην εφαρμογή Jodel.

Αρχικά, το μοντέλο υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Η κίνηση που έκανε οφειλόταν σε έναν έντονο πονοκέφαλο. Συνέχισε λέγοντας πως έτριβε τους κροτάφους της και τέντωνε τα μάτια της.

Οι εξηγήσεις της δεν έπεισαν κανέναν όπως φαίνεται και το μοντέλο που έλαβε τον τίτλο του μόλις τον Σεπτέμβριο ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη χειρονομία της.

Ωστόσο, ο οργάνωση Miss Finland αποφάσισε να της αφαιρέσει τον τίτλο και σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι δεν αποδέχεται τον ρατσισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής συμπεριφοράς.

Μάλιστα, άμεσα ανακηρύχτηκε νέα Miss Finland η Τάρα Λέχτονεν, η οποία είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό του Σεπτεμβρίου.

Τέλος, η Σάρα Τζαφτσέ σε συνέντευξη Τύπου επανέλαβε τη συγγνώμη της, λέγοντας: «Λυπάμαι ειλικρινά όλους όσους προσέβαλα και πλήγωσα με τις πράξεις μου στα social media».