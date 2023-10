Ο Μπράιαν Μαστ, μέλος του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών με έδρα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, εμφανίστηκε στη δουλειά στις 13 Οκτωβρίου ντυμένος με τη στολή του ισραηλινού στρατού.

«Ως το μόνο μέλος που υπηρέτησε τόσο με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και με τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, θα είμαι πάντα στο πλευρό του Ισραήλ», ανάρτησε στο Χ ο ευαγγελικός Χριστιανός Ρεπουμπλικανός.

Ο Μαστ συνέχισε να επιτίθεται στην Αμερικανό-Παλαιστίνια συνάδελφό του, Ρασίντα Τλάιμπ, δηλώνοντας: «Η Τλάιμπ πήρε τη σημαία της. Εγώ τη στολή μου. «Παγκόσμια Ημέρα Οργής» , μη χ@σω».

As the only member to serve with both the United States Army and the Israel Defense Forces, I will always stand with Israel.

Tlaib’s got her flag. I got my uniform. “Global Day of Rage” my ass. pic.twitter.com/WPWvst17ww

— Rep. Brian Mast (@RepBrianMast) October 13, 2023