Με νέες αποκαλύψεις απειλεί ο Έρικ Ντίτερς, ο υποστηρικτής του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ, που χθες προχώρησε στην κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Ντίτερς ισχυρίζεται ότι έχει στην κατοχή του μια ηχογραφημένη συνομιλία διάρκειας 16 λεπτών από την Ελλάδα, το περιεχόμενο της οποίας χαρακτηρίζει ως «καταστροφικό». Μάλιστα, σε δημόσιες παρεμβάσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι οι αποκαλύψεις αυτές έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν τριγμούς σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, φτάνοντας στο σημείο να κάνει λόγο ακόμη και για πιθανή «κατάρρευση» της κυβέρνησης.

Το παρασκήνιο της αντιπαράθεσης

Η διαμάχη των δύο πλευρών συνδέεται με τις πρόσφατες αποκαλύψεις της Wall Street Journal, οι οποίες προηγήθηκαν της απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη διπλωματική της θέση στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά:

Η Γκιλφόιλ φέρεται να ζήτησε από τον Ντίτερς την εξόφληση οφειλής ύψους 100.000 δολαρίων στην προσωπική της πιστωτική κάρτα.

Ως αντάλλαγμα, υποστηρίζεται ότι του υποσχέθηκε προνομιακή πρόσβαση σε ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους προκειμένου να διευθετήσει προσωπικές του φορολογικές εκκρεμότητες.

Ο Ντίτερς θεωρεί ότι οι δικές του καταγγελίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αποπομπή της από το διπλωματικό σώμα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος «οδήγησε στην πτώση της».

Δικαστική διαμάχη και κλητεύσεις

Πέρα από τη δημοσιοποίηση του ηχητικού ντοκουμέντου, ο Ντίτερς προειδοποιεί ότι η νομική διαδικασία που ξεκίνησε θα περιλαμβάνει κλητεύσεις εγγράφων και καταθέσεων από πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Λευκού Οίκου.

«Γνωρίζω -είπε σε βίντεό του στα social media- αρκετά καλά την ελληνική μυθολογία. Η ελληνική θεά που ταιριάζει στην Κιμ είναι η Απάτη, η θεά της εξαπάτησης».

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι κραδασμοί της υπόθεσης ενδέχεται να επηρεάσουν και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης, όπως την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. «Κατά τη γνώμη μου, η Σούζι Γουάιλς θα αποχωρήσει επίσης» είπε χωρίς να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Μέχρι στιγμής, ο Ντίτερς δεν έχει παρουσιάσει δημόσια τις αποδείξεις που ισχυρίζεται ότι κατέχει, ενώ η πλευρά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχουν προβεί σε επίσημο σχολιασμό επί των νέων ισχυρισμών.

Η ανάρτησή του: