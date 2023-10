Το Ισραήλ, διά στόματος του υποστράτηγου Μάικλ Έντελσταϊν, τόνισε ότι έχει στοιχεία για «εμπλοκή» του Ιράν στην επίθεση της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, ωστόσο, δεν μπορεί να προβεί «σε περισσότερες λεπτομέρειες».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Spectator, ο υποστράτηγος του Ισραήλ, Μάικλ Έντελσταϊν, δήλωσε ότι «μπορείτε σίγουρα να αναλύσετε τα στοιχεία, έχουμε αποδείξεις για τη συμμετοχή του Ιράν» στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε τη Δευτέρα ότι κατά τις τελευταίες 24 ώρες είχε πλήξει περισσότερους από 320 στόχους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης μιας σήραγγας που στεγάζει μαχητές της Χαμάς, καθώς και θέσεις διοίκησης και παρατηρητηρίων. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι η στρατιωτική του εκστρατεία θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενη κίνηση εναντίον της Χαμάς, αλλά η παλαιστινιακή ομάδα είχε στο παρελθόν αποδειχθεί ικανή να εκπλήξει το Ισραήλ.

Οι φόβοι για διευρυνόμενο πόλεμο έχουν αυξηθεί καθώς το Ισραήλ έπληξε στόχους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τη Συρία και τον Λίβανο και αντάλλαξε πυρά με την μαχητική ομάδα της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Ο πόλεμος, κατά τη 17η ημέρα του, είναι ο πιο θανατηφόρος από τους πέντε πολέμους στη Γάζα και για τις δύο πλευρές.

