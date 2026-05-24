Οι ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία επιδεινώνονται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πλέον ανοιχτά η μία την άλλη ως τον μελλοντικό μεγάλο αντίπαλό τους, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το τελευταίο επεισόδιο στην αντιπαράθεση των δύο χωρών πυροδοτήθηκε από την παρέμβαση του Ισραηλινού Υπουργού Πολιτισμού, Μίκι Ζόχαρ. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις ενός στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα, ο οποίος είχε αποπλεύσει την περασμένη εβδομάδα από το λιμάνι του Μαρμαρά.

«Πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία ως εχθρικό κράτος», τόνισε ο Ζόχαρ, σύμφωνα με αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. «Εάν η Τουρκία επιλέξει τον δρόμο του πολέμου μαζί μας, αναμφίβολα θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Υπήρχαν Ιρανοί που σκέφτονταν το ίδιο πράγμα, και δείτε πού βρίσκονται τώρα».

Η ρητορική αυτή αποτυπώνει μια βαθύτερη γεωπολιτική μετατόπιση που κυοφορείται εδώ και μήνες. Ο πόλεμος στη Γάζα, η περιφερειακή αστάθεια και η αποδυνάμωση του Ιράν αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες, την ίδια ώρα που η εμπλοκή των ΗΠΑ και οι διπλωματικές προσπάθειες δεκάδων άλλων κρατών για σταθεροποίηση περιπλέκουν ακόμη περισσότερο το σκηνικό.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εχθρό»

Από την πλευρά της Άγκυρας, ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε εξαπολύσει τον περασμένο μήνα, σφοδρή επίθεση κατά του Τελ Αβίβ, κατηγορώντας το ότι αναζητά έναν «αντικαταστάτη εχθρό» για να καλύψει το κενό της Τεχεράνης.

«Μετά το Ιράν, το Ισραήλ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εχθρό», είχε δηλώσει ο Φιντάν, συμπληρώνοντας: «Βλέπουμε ότι όχι μόνο η κυβέρνηση Νετανιάχου, αλλά και ορισμένες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης… επιδιώκουν να ανακηρύξουν την Τουρκία σε νέο εχθρό. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη στο Ισραήλ… που μετατρέπεται σε κρατική στρατηγική».

Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση από τις 7 Οκτωβρίου, όταν έλαβαν χώρα οι επιθέσεις της Χαμάς. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν στη Γάζα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ισραήλ διεθνώς, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία και χαρακτηρίζοντας τα μέλη της Χαμάς «μαχητές της αντίστασης».

Η ισραηλινή πλευρά απαντά με σφοδρές προσωπικές επιθέσεις κατά του ίδιου του Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κατηγορήσει τον Τούρκο ηγέτη για τη σφαγή των Κούρδων, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανταπέδωσε χαρακτηρίζοντας πρόσφατα τον Νετανιάχου «Χίτλερ της εποχής μας».

Ο στολίσκος «Global Sumud» στο επίκεντρο

Το πλέον πρόσφατο σημείο ανάφλεξης αφορά την επιχείρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα, όπου αναχαίτισαν τα πλοία του στολίσκου «Global Sumud». Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη και άμεση καταδίκη της Άγκυρας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ξεκαθάρισε: «Οι επιθέσεις και οι πολιτικές εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν με κανέναν τρόπο την επιδίωξη της διεθνούς κοινότητας για δικαιοσύνη και αλληλεγγύη με τον παλαιστινιακό λαό».