«Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αμυνθεί;». Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο Economist στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, του οποίου το εξώφυλλο κοσμούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, στο σχετικό άρθρο, το βρετανικό περιοδικό διερωτάται: «Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αμυνθεί; Η ρωσική επιθετικότητα και η αμερικανική διστακτικότητα αποκαλύπτουν πόσο ανεπαρκώς εξοπλισμένη είναι η ήπειρος». Στο εξώφυλλο, ο Economist τοποθετεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν μπροστά, με κιάλια στα μάτια, και τον Ντόναλντ Τραμπ πίσω, με την πλάτη προς την κάμερα.

«Η Ρωσία γίνεται πιο επικίνδυνη, η Αμερική είναι λιγότερη αξιόπιστη και η Ευρώπη παραμένει απροετοίμαστη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επειγόντως να εγκαταλείψουν τον μετα-σοβιετικό εφησυχασμό τους», τονίζει το άρθρο του Economist και εξηγεί ότι «αυτό σημαίνει αύξηση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες».

Επίσης, αναφέρεται στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, λέγοντας ότι η «δολοφονία» του θα έπρεπε να έχει «καταρρίψει τις όποιες εναπομείνασες ψευδαισθήσεις σχετικά με την αδίστακτη και βίαιη συμπεριφορά του Βλαντίμιρ Πούτιν», ειδικά τώρα, που η Ρωσία «κερδίζει στην Ουκρανία». Επικαλούμενος δήλωση του υπουργού Άμυνας της Δανίας, ο Economist γράφει ότι «μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια, ο Πούτιν θα μπορούσε να είναι έτοιμος να τα βάλει με το ΝΑΤΟ ίσως εξαπολύοντας υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον ενός από τα κράτη της Βαλτικής. Στόχος του θα ήταν να καταστρέψει την υπόσχεση του ΝΑΤΟ ότι αν μια χώρα δεχτεί επίθεση, οι άλλες θα είναι έτοιμες να έρθουν να τη βοηθήσουν».

Ακόμα και όταν η ρωσική απειλή αυξάνεται, τονίζει το άρθρο, η δυτική αποτροπή αποδυναμώνεται. «Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αμφιταλαντευόμενη αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Αλλά οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μπορεί κάλλιστα να είναι ο επόμενος Αμερικανός πρόεδρος, έχει εκφράσει αμφιβολίες για το αν θα σταθεί στο πλευρό της Ευρώπης μετά από μια ρωσική επίθεση. […] Ακόμη και αν επανεκλεγεί ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, μπορεί να είναι ο τελευταίος ενστικτωδώς ατλαντιστής πρόεδρος της Αμερικής».

