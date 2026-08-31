Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φοβάται για την ασφάλειά του εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώσει χωρίς η Ρωσία να επιτύχει έστω τον ελάχιστο στόχο της, την κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς, αναφέρει σε δημοσίευμά του το «The Economist».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές προσκείμενες στον Πούτιν ανέφεραν στο μέσο ότι σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια του πολέμου, ο ίδιος είπε στο περιβάλλον του: «Θα με κρεμάσουν». Το μέσο δεν διευκρίνισε το πλαίσιο στο οποίο το είπε αυτό ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια της συνομιλίας.

Επικαλούμενο στοιχεία δημοσκοπήσεων μεταξύ άλλων πηγών, το άρθρο αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο αυξάνεται μεταξύ των απλών Ρώσων, και η διάθεση μεταξύ της ελίτ είναι ακόμη πιο σκοτεινή.

Σύμφωνα με μία πηγή, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η οικονομία ή η έλλειψη στρατιωτικών επιτυχιών, αλλά ο χρόνος που έχει χαθεί.

«Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, σχεδόν πέντε χρόνια μάχης ισοδυναμούν με αποτυχία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο αίσθημα ότι ο τσάρος είναι γυμνός», δήλωσε μέλος της ρωσικής ελίτ στο ειδησεογραφικό μέσο.

«Ούτε μπορούν οι ρωσικές αρχές απλώς να αφήσουν τον πόλεμο να συνεχιστεί ως έχει», προσθέτει.

«Τα σενάρια που βασίζονται στην αδράνεια είναι ασύμφορα για το Κρεμλίνο», δήλωσε άλλη πηγή στο μέσο, σημειώνοντας ότι «οι οικονομικοί πόροι και το πολιτικό κεφάλαιο σπαταλώνται».

Σε άλλο σημείο του άρθρου το «The Economist» γράφει: «Κανένα από τα οικονομικά ή πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η Ρωσία δεν είναι μοιραίο για τον Πούτιν: εξακολουθεί να διαθέτει τους πόρους και τον κατασταλτικό μηχανισμό που απαιτούνται για να συνεχίσει να μάχεται. Αλλά το πώς γίνεται αντιληπτός ο πόλεμος στο εσωτερικό της χώρας έχει πράγματι σημασία».

Και συνεχίζει: «Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό του Πούτιν».

Οι συγγραφείς του άρθρου υποστηρίζουν ότι πιθανότατα «καθοδηγείται από την εγκληματική λογική του καθεστώτος του: να μην δείχνεις ποτέ αδυναμία».

Όπως σημειώνουν ακόμα οι αρθρογράφοι, «για τον λόγο αυτό, οι ρωσικές αρχές ενδέχεται να επιλέξουν εκ νέου την κλιμάκωση για να ξεφύγουν από το αδιέξοδο, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν».

Το «The Economist» κατονομάζει έναν εντατικοποιημένο υβριδικό πόλεμο και δολιοφθορές με στόχο τους συμμάχους της Ουκρανίας μεταξύ των πιθανών σεναρίων.

Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει ευρωπαϊκά εργστάσια που παράγουν εξοπλισμό για τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας, αναφέρει το άρθρο, αν και δεν θεωρούν πιθανή μια άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ.

«Η Ρωσία είναι επίσης πιθανό να σχεδιάζει την εντατικοποίηση των πληγμάτων της στην Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας έχει ήδη ανακοινώσει προετοιμασίες για μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας», καταλήγει.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από το Κρεμλίνο.