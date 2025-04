Ο Economist ασκεί δριμεία επίθεση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για τους δασμούς που ανακοίνωσε, οι οποίοι έχουν προκαλέσει παγκόσμιο οικονομικό σοκ.

«Οι ανόητοι δασμοί του προέδρου Τραμπ θα προκαλέσουν οικονομικό όλεθρο», είναι ο τίτλος στη διαδικτυακή έκδοση του οικονομικού περιοδικού, που κατά κανόνα διαφωνεί με τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου.

Ο «σκληρός» τίτλος συνοδεύεται από ένα εξίσου χαρακτηριστικό σκίτσο, με τον Τραμπ να «κόβει» περιμετρικά τον χάρτη των ΗΠΑ με ένα πριόνι, συμβολίζοντας την οικονομική απομόνωση της χώρας του από τον υπόλοιπο κόσμο.

Donald Trump has committed the most profound, harmful and unnecessary economic error in the modern era. Almost everything he said—on history, economics and the technicalities of trade—was utterly deluded https://t.co/AU4XjT1mpT pic.twitter.com/2a8G4JP3Et

— The Economist (@TheEconomist) April 3, 2025