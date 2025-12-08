Περιστατικό ακραίας βαρβαρότητας σημειώθηκε σε Σχολείο της Τουρκίας.

Σε Ιδιωτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής στην Προύσα της Τουρκίας, φαίνονται μαθητές ηλικίας 9-16 ετών με αυτισμό, να είναι δεμένοι στα θρανία τους προκειμένου να κάνουν μάθημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Εθνικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε έρευνα, ενώ οι φωτογραφίες αυτές καταγράφηκαν και στην κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου από γονέα του οποίου ο γιος πηγαίνει στο Σχολείο Ειδικής Αγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η γονέας ονομάζεται Τουλάι Γκιουρέλ και η ίδια ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί βρίζουν και προσβάλλουν καθημερινά τους μαθητές.

«Στην πόλη μας υπάρχουν πολλά Εκπαιδευτικά Κέντρα. Ωστόσο, η έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και η άγνοιά τους σχετικά με τα παιδιά προκαλούν σοβαρές βλάβες. Λόγω των αμόρφωτων εκπαιδευτικών, τα παιδιά μας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Γίνονται τα πάντα, από βρισιές μέχρι και δέσιμο. Θέλουμε να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα», δήλωσε η μητέρα στη τουρκική εφημερίδα Milliyet.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

«Τους δένουν για να τους ελέγχουν»

«Αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν Σχολεία σε ήσυχες και γαλήνιες περιοχές. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που απαντούν συνεχώς αρνητικά στα παιδιά. Το παιδί μου είναι 11 ετών και έχει αυτισμό. Όταν ο γιος μου φοιτούσε στην Κόνια, ζωγράφιζε ακόμη και εικόνες. Όταν αλλάξαμε πόλη, άρχισαν τα προβλήματα. Παίρνουν το παιδί στο Σχολείο και του λένε “Δεν μπορείς να μπεις, απαγορεύεται”. Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται σε ακατάλληλο περιβάλλον του προκαλεί σοβαρή βλάβη. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν βία. Το κάνουν επειδή δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δυνάμεις. Τους δένουν για να τους ελέγχουν», συμπλήρωσε η μητέρα.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.