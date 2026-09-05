Πτήση της American Airlines από το Ντάλας-Φορτ Γουέρθ με προορισμό το Νιούαρκ πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Βαλτιμόρη αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης λόγω ενός επιβάτη…

Άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος δήλωσαν στο CBS News ότι η συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου έθετε τους επιβάτες σε κίνδυνο. Ειδικότερα, ο Χουάν Μεχία, συνταξιούχος αστυνομικός, και ο Ρίτσαρντ Όλενικ ανέφεραν ότι το χάος ξεκίνησε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρηση της πτήσης.

«Σαν να πάτησε κάποιος έναν διακόπτη, ξαφνικά περάσαμε από την ησυχία στις φωνές και το χάος», δήλωσε ο Μεχία. «Γύρισα να κοιτάξω και ο κακομοίρης ο κύριος που καθόταν δίπλα του στο κάθισμα του διαδρόμου δεχόταν επίθεση, με τον άνδρα να έχει τυλίξει τα χέρια του γύρω από τον λαιμό του».

Βίντεο με τον άνδρα δεμένο με μονωτική ταινία:

Ο Μεχία και ο Όλενικ, οι οποίοι καθόντουσαν δύο σειρές μπροστά από τον άνδρα, δήλωσαν ότι επενέβησαν αμέσως για να βοηθήσουν στην ακινητοποίησή του. Χρησιμοποίησαν δεματικά (zip ties) που τους έδωσε μια αεροσυνοδός, ενώ τον έδεσαν και με κολλητική ταινία (duct tape).

Μια φωτογραφία που κοινοποίησε ο Όλενικ δείχνει τον άνδρα δεμένο στο κάθισμά του, με πολλαπλές στρώσεις ταινίας γύρω από τους καρπούς, τον κορμό και το κεφάλι του.

Όταν μια αεροσυνοδός προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, εκείνος φέρεται να της απηύθυνε ρατσιστικές ύβρεις και ομοφοβικά σχόλια. Στη συνέχεια έγινε βίαιος, γεγονός που ώθησε το πλήρωμα να τον ακινητοποιήσει και την πτήση να πραγματοποιήσει εκτροπή. Το TMZ ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση.

Βίντεο από το περιστατικό:

Αφού, το αεροσκάφος προσγειώθηκε, οι Αρχές απομάκρυναν τον άνδρα από το αεροπλάνο, η πτήση συνεχίστηκε κανονικά προς το Νιούαρκ.

«Η ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας και δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας. Ευχαριστούμε τα μέλη του προσωπικού μας για τον επαγγελματισμό τους και τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους», ανέφερε η American Airlines σε ανακοίνωσή της.

Σε δήλωσή του στο CBS News, το FBI ανέφερε ότι ο επιβάτης τελεί υπό σύλληψη με κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο, ωστόσο οι πράκτορες διεξάγουν έρευνα για το περιστατικό. «Το FBI πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή καταθέσεις για τη συλλογή των περιστατικών και θα διαβουλευθεί με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Μέριλαντ, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ασκηθούν ομοσπονδιακές διώξεις», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ύποπτου.