Η πρώτη ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο, σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη, τόσο για τη μακρά διάρκεια της, 1 ώρας και 40 λεπτών, όσο και για την αποβολή του βουλευτή των Δημοκρατικών Αλ Γκριν, που αποδοκίμασε έντονα τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβηκε στο βήμα του Κογκρέσου, ο δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν άρχισε να αποδοκιμάζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φώναζε προς τον Τραμπ ότι δεν έχει τη λαϊκή εντολή κουνώντας μάλιστα επιδεικτικά και το μπαστούνι που είχε μαζί του.

Ο Αλ Γκριν παρά τις συστάσεις δεν σταματούσε με τίποτα και έτσι το προεδρείο ζήτησε να απομακρυνθεί από την αίθουσα.

Rep. Al Green is removed from the House chamber after interrupting President Trump’s joint congressional address. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Watch live: https://t.co/2olQrC34pI pic.twitter.com/p7Dk6hw3dX — MSNBC (@MSNBC) March 5, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μιλώντας στο NBC για τη στάση του ότι όταν άκουσε τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στη λαϊκή εντολή, «κάτι έσπασε μέσα μου».

«Δεν έχει τη λαϊκή εντολή και δεν έχει σίγουρα την εντολή να κόβει την υγειονομική περίθαλψη από τους φτωχούς» πρόσθεσε ο Αλ Γκριν.

I’m on Rep. Al Green side right here. What about you? ✋🏾✋🏾✋🏾✋🏾✋🏾✋🏾

pic.twitter.com/VUXcTCvWeB — Lucas Sanders 💙🗳️🌊💪🌈🚺🟧 (@LucasSa56947288) March 5, 2025

Παράλληλα υπήρξαν και άλλες διαμαρτυρίες κατά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος, μεταξύ των οποίων και η Νάνσι Πελόζι, ντύθηκαν στα ροζ για να δείξουν τη διαφωνία τους με τη στάση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στις γυναίκες.

Κρατούσαν μάλιστα μαύρα πινακάκια που έγραφαν «Musk Steals», «Save Medicaid» και «False» είτε φορούσαν μπλούζες που έγραφαν «δεν υπάρχει κανείς βασιλιάς εδώ».

Επίσης αρκετοί Δημοκρατικοί άνδρες και γυναίκες, προτίμησαν να φορέσουν γραβάτες και μαντήλια με κίτρινα και μπλε χρώματα, αυτά του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Democratic women, including Rep. Nancy Pelosi, are wearing pink as Pres. Trump addresses a joint session of Congress, representing a “color of power and protest.” https://t.co/JPbe4Ox47p pic.twitter.com/rYgHMlbQwW — ABC News (@ABC) March 5, 2025

Members of Congress, including those of the Democratic Women’s Caucus, are wearing pink at President Donald Trump’s speech to Congress as a political statement against Trump policies negatively impacting women and families. Read more: https://t.co/2J0KUfl6Sf pic.twitter.com/xCpgFcJWrd — Newsweek (@Newsweek) March 5, 2025

Επίσης υπήρξαν και ορισμένοι βουλευτές των Δημοκρατικών που όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αποχώρησαν από την αίθουσα του Κογκρέσου.