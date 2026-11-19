Η Άνμαρι Χόρντερν του Bloomberg αποκλείστηκε από την τριμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, αφού νωρίτερα είχε απευθύνει ερώτηση στον Αμερικανό πρόεδρο για τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia. Το Associated Press κατονομάζει τη δημοσιογράφο και αναφέρει ότι Κινέζοι αξιωματούχοι εμπόδισαν την πρόσβασή της.

Η ερώτηση είχε γίνει κατά τη διμερή συνάντηση Τραμπ-Σι: «Πρόεδρε Τραμπ, έχει δείξει ο Τζένσεν Χουάνγκ έλλειψη αφοσίωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες;»

Ακολούθησε ενημέρωση προς την ομάδα των ανταποκριτών που συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η δημοσιογράφος κινδύνευε να μείνει εκτός της τριμερούς. Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να εξασφαλίσει την είσοδό της, αλλά οι Κινέζοι αξιωματούχοι επέμειναν στον αποκλεισμό, σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις από τη δημοσιογραφική αποστολή.

Προειδοποίηση για απομάκρυνση από την αίθουσα

Δεν ήταν η μόνη παρέμβαση προς τους δημοσιογράφους. Κατά τη διμερή συνάντηση, δεύτερος ανταποκριτής επιχείρησε να θέσει ερώτηση, όμως Κινέζοι αξιωματούχοι τού έκαναν νόημα να σωπάσει.

Στη δημοσιογραφική ομάδα μεταφέρθηκε στη συνέχεια ότι το να φωνάζουν ερωτήσεις θεωρείται «εξαιρετικά αγενές», μαζί με την προειδοποίηση ότι όσοι το κάνουν θα απομακρύνονται από την αίθουσα.

Νωρίτερα, ο ίδιος ο Τραμπ είχε εκφράσει δυσαρέσκεια για την περιορισμένη πρόσβαση του Τύπου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.