Μία ημέρα πριν την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, ο Μπένγιαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ιράν θα μπορούσε να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Με αυτή τη δήλωση – προπομπό της επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν, άναψε νέες φωτιές, απειλώντας τον πλανήτη με μια άνευ προηγουμένου σύρραξη, όμως, το αφήγημα αυτό δεν είναι καινούργιο.

Η αμερικανική εκπομπή The Daily Show, δημιούργησε ένα αποκαλυπτικό βίντεο με ένα μπαράζ δηλώσεων μόνο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εδώ και τριάντα χρόνια σε δημόσιες τοποθετήσεις του λέει πως το Ιράν είναι «εβδομάδες ή μήνες» μακριά από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Iran: Weeks away from having nuclear weapons since 1995 pic.twitter.com/16gvCfGF6l

