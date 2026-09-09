Περισσότερες από 130 οργανώσεις και εμπειρογνώμονες ζήτησαν από την ΕΕ να επιβάλει αυστηρότερους κανόνες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αντί να απαγορεύσει την πρόσβαση σε αυτές στα παιδιά και τους εφήβους, σύμφωνα με επιστολή που απευθύνεται στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Επιτροπής ετοιμάζεται να ανακοινώσει, στην ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16 Σεπτεμβρίου, τα πολυαναμενόμενα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, τα οποία αναμένεται να περιλαμβάνουν απαγόρευση πρόσβασης σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κάτω από μια ορισμένη ηλικία.

Τον Ιούλιο, είχε δηλώσει υπέρ μιας «προοδευτικής και σταδιακής» πρόσβασης των ανηλίκων στις διαδικτυακές πλατφόρμες και είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει ανακοινώσεις «μετά το καλοκαίρι».

Ωστόσο, 132 ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις διαδικτυακές ελευθερίες, καθώς και εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ψυχικής υγείας, προειδοποίησαν κατά της επιβολής μιας απαγόρευσης, εκτιμώντας ότι αυτό «θα φορτώσει το βάρος της ασφάλειας στο διαδίκτυο στους γονείς ή στα παιδιά», απαλλάσσοντας τις πλατφόρμες από τις ευθύνες τους.

Οι υπογράφοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται οι οργανώσεις 5Rights, e-Enfance, Διεθνής Αμνηστία και Mental Health Europe, τάσσονται υπέρ της επιβολής περιορισμών «ανάλογα με την ηλικία, συνοδευόμενων από ισχυρά μέτρα ασφαλείας», κάτι που θα επέτρεπε να προσφερθεί στα παιδιά «ένα διαδικτυακό περιβάλλον που τα προστατεύει και τα ενδυναμώνει».

«Οι Ευρωπαίοι έχουν κουραστεί από τις εταιρείες τεχνολογίας που εκμεταλλεύονται τα παιδιά μας, αλλά περιμένουμε από τους ηγέτες μας κάτι καλύτερο από μια πρόχειρη απαγόρευση», δήλωσε η Λεάντα Μπάρινγκτον-Λιτς, διευθύντρια του ιδρύματος 5Rights.

«Τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες κατάλληλες για την ηλικία τους και τις έχουν ανάγκη», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η ΕΕ διαθέτει τη δύναμη να υποχρεώσει τις εταιρείες τεχνολογίας να προσφέρουν αυτούς τους ασφαλείς χώρους.