Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δηλώνει ότι θα υπάρξει ένα «τεράστιο κόστος» για ολόκληρη την περιοχή, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Η περιοχή έχει εγκλωβιστεί σε φάσεις ειρηνευτικών συνομιλιών και εύθραυστων εκεχειριών», δήλωσε η Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος υπογράμμισε με έμφαση ότι μια επιστροφή σε συνθήκες ολοκληρωτικού πολέμου θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες, επιφέροντας ένα τεράστιο οικονομικό, ανθρωπιστικό και γεωπολιτικό κόστος για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής.