Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δηλώνει ότι θα υπάρξει ένα «τεράστιο κόστος» για ολόκληρη την περιοχή, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επιστρέψει σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας.

«Η περιοχή έχει εγκλωβιστεί σε φάσεις ειρηνευτικών συνομιλιών και εύθραυστων εκεχειριών», δήλωσε η Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στη Λευκωσία.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαία αξιωματούχος υπογράμμισε με έμφαση ότι μια επιστροφή σε συνθήκες ολοκληρωτικού πολέμου θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες, επιφέροντας ένα τεράστιο οικονομικό, ανθρωπιστικό και γεωπολιτικό κόστος για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #διεθνείς σχέσεις #διπλωματία #εξωτερική πολιτική #Ευρωπαϊκή Ένωση #Κάγια Κάλλας #Λευκωσία #Σύνοδος Υπουργών 'Αμυνας