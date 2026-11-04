Την προσδοκία των Βρυξελλών να παραμείνει αταλάντευτη η γραμμή της Ουάσιγκτον απέναντι στη Μόσχα εξέφρασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας. Μετά τις πρόσφατες κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διαμόρφωση νέων συσχετισμών, η Ευρωπαία αξιωματούχος υπογράμμισε τη σημασία που έχει για την ευρωπαϊκή ασφάλεια η διατήρηση της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής συνδρομής προς το Κίεβο.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως το επόμενο αμερικανικό Κογκρέσο, στο οποίο οι Δημοκρατικοί έχουν την πλειοψηφία, θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και «θα ασκήσει περισσότερη πίεση στη Ρωσία».

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου: «Όπως γνωρίζετε, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ πιο δυνατές μαζί».