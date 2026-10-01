Το ενδεχόμενο μιας νέας συντονισμένης έκτακτης αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), με σκοπό την ενίσχυση της προσφοράς και τον μετριασμό των πιέσεων στις τιμές των καυσίμων.

Ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, επιβεβαίωσε τις διαβουλεύσεις με τα μέλη του IAE και τις ΗΠΑ, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και η μειωμένη διυλιστική ικανότητα έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent έως και τα 102 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας επιβάρυνση σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι δηλώσεις του επιτρόπου Νταν Γιόργκενσεν και οι πιέσεις των ΗΠΑ

Σε δηλώσεις του στο Euronews, σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, επισήμανε:

«Συζητάμε με όλα τα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε σε αποδέσμευση, επειδή αυτή είναι μία από τις δυνατότητες που έχουμε. Την έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρελθόν και είναι πιθανό να την ξαναχρησιμοποιήσουμε. Συντονιζόμαστε μέσω της ΕΕ και των θέσεων μας στην IEA. Όμως αυτή είναι απόφαση κάθε κράτους μέλους, αν το θέλει ή όχι. Και αυτό είναι κάτι που συζητείται αυτή τη στιγμή».

Ο πόλεμος στο Ιράν και η περιορισμένη διυλιστική ικανότητα έχουν συμπιέσει την προσφορά, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών του ντίζελ στα πρατήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν πιέσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των έκτακτων αποθεμάτων τους, μια κίνηση που θα μπορούσε να διοχετεύσει έως και 120 εκατομμύρια πρόσθετα βαρέλια στην παγκόσμια αγορά.

Η εκτίναξη των τιμών και τα σενάρια της τηλεδιάσκεψης

Τα οικονομικά δεδομένα αποτυπώνουν την ένταση της κρίσης στην αγορά ενέργειας:

Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ έχει αγγίξει τα 7 δολάρια το γαλόνι.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου μεταξύ 97 και 102 δολαρίων το βαρέλι.

Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει μια επιβάρυνση της τάξεως των 25 έως 30 δολαρίων ανά βαρέλι σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Για την αξιολόγηση της κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, εξετάζοντας εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων.

Παρότι η αποδέσμευση αποθεμάτων δύναται να προσφέρει άμεση ανακούφιση στην αγορά ντίζελ και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, τα αποθέματα αυτά είναι πεπερασμένα. Η ανάγκη μελλοντικής αναπλήρωσής τους προκαλεί δισταγμό στις κυβερνήσεις, όσο η γεωπολιτική κρίση παραμένει σε εξέλιξη.

Τα στοιχεία της Eurostat και η έκκληση του IEA

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας τον Αύγουστο, τα παγκόσμια καταγεγραμμένα αποθέματα έχουν συρρικνωθεί κατά 410 εκατομμύρια βαρέλια από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τα περιθώρια διύλισης για ντίζελ και καύσιμα τζετ να κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ.

Παρά τις πιέσεις, τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat για το 2026 δείχνουν ότι τα έκτακτα αποθέματα της ΕΕ παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και είναι άμεσα διαθέσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕ είχε συμμετάσχει σε συντονισμένη αποδέσμευση τον Μάρτιο, όταν ο IEA επέτρεψε την αποδέσμευση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών. Τα κράτη της ΕΕ συνέβαλαν περίπου με το 20% αυτού του όγκου, αν και σημαντικό τμήμα αυτών των ποσοτήτων δεν είχε διοχετευθεί πλήρως στην αγορά μέχρι την περασμένη εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, απηύθυνε έκκληση στις ευρωπαϊκές χώρες να αξιοποιήσουν τις εναπομείνασες ποσότητες από την κατανομή του Μαρτίου.