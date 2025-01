«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την παραμονή της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

«Ενώ χάνονται και οι τελευταίοι επιζώντες, είναι καθήκον μας, ως Ευρωπαίοι, να θυμόμαστε αυτά τα ανείπωτα εγκλήματα και να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων», πρόσθεσε στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Tomorrow marks 80 years since the liberation of the Nazi concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau.

We will never forget the 6 million Jews murdered in cold blood and all the victims of the Holocaust.

As the last survivors fade, it is our duty as Europeans to… pic.twitter.com/fRG7wItejw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 26, 2025