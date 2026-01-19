Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τα εργαλεία για να αποτρέψει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στις χώρες που εναντιώνονται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ο ευρωπαίος επίτροπος, Στεφάν Σεζουρνέ, δηλώνοντας ότι «η Γροιλανδία δεν θα γίνει ποτέ αμερικανική».

«Πρέπει να σταματήσει ο εκβιασμός και θεωρώ ότι η αμερικανική κυβέρνηση κάνει ένα σοβαρό σφάλμα, δοκιμάζει τους Ευρωπαίους σε δύο θεμελιώδεις αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που είναι η αυτοδιάθεση των λαών και η εδαφική κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

«Αν δεν το δηλώσουμε αυτό, αρχίζει μία κούρσα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτή η δίψα για δύναμη και προσάρτηση της Γροιλανδίας».

Μπροστά «σε αυτή την τυπική περίπτωση εξαναγκασμού, έχουμε τα εργαλεία στη διάθεσή μας και οφείλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί και αν αυτοί οι δασμοί επιβεβαιωθούν», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική, τονίζοντας την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε, σύμφωνα με το περιβάλλον του, ότι θα ζητήσει από τους ευρωπαίους ομολόγους του την ενεργοποίηση της Anti-Coercion Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του μηχανισμού δηλαδή που επιτρέπει στις χώρες μέλη να λαμβάνουν αντίμετρα όπως είναι η επιβολή δασμών, η εισαγωγή εμπορικών και επενδυτικών περιορισμών, για να απαντήσουν σε οικονομικές πιέσεις που δέχονται από τρίτη χώρα.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της απειλής από την αμερικανική πλευρά, οφείλουμε να είμαστε επίσης στο στάδιο της απειλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο», είπε ο Στεφάν Σεζουρνέ, υπενθυμίζοντας ότι η Anti-Coercion Act αποτελεί κατά κάποιον τρόπο αποτρεπτικό όπλο, που προορίζεται να επιτρέψει τον διάλογο και την αποφυγή επιβολής δασμών.

Αν ενεργοποιηθεί, η Anti-Coercion Act περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την απαγόρευση σε αμερικανικές επιχειρήσεις να λαμβάνουν μέρος σε ευρωπαϊκούς δημόσιους διαγωνισμούς ή «αποκλεισμούς αμερικανικών επιχειρήσεων από την ευρωπαϊκή αγορά».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το, προς το παρόν παγωμένο, πακέτο των 93 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον δασμούς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών.