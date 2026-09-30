Μια «νέα συμμαχία» με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τις ΗΠΑ και την Κίνα προετοιμάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς, ενόψει της συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με προσχέδιο κοινής δήλωσης που διαβιβάστηκε στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι δύο πλευρές βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης σημαντικών συμφωνιών που καλύπτουν το ψηφιακό εμπόριο, την εξόρυξη στρατηγικών πρώτων υλών, την προμήθεια 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών, τη δυνατότητα εξαγωγής καναδικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, καθώς και την έναρξη συζητήσεων για την ένταξη του Καναδά στο πρόγραμμα Erasmus.

Το προσχέδιο της κοινής δήλωσης και η πρόταση Φον ντερ Λάιεν

Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής στο Μόντρεαλ αποσκοπούν στη μετουσίωση των προθέσεων των δύο πλευρών σε συγκεκριμένες πολιτικές και οικονομικές πράξεις.

Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε προτείνει να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο προσχέδιο της κοινής δήλωσης, το οποίο διαβιβάστηκε για γνωμοδότηση στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, υπογραμμίζεται η βούληση για μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση, η οποία αξιοποιεί τις εμπορικές συναλλαγές, τις κοινές αξίες και τα συμπληρωματικά οικονομικά πλεονεκτήματα των δύο πλευρών.

Οι βασικοί άξονες των συμφωνιών

Το προσχέδιο κειμένου περιλαμβάνει μια σειρά από συμφωνίες που πρόκειται να ανακοινωθούν επισήμως κατά τη διάρκεια της συνόδου στο Μόντρεαλ.

Προβλέπεται συμφωνία που θα επιτρέπει ασφαλείς, ταχύτερες και χαμηλότερου κόστους ψηφιακές ανταλλαγές και συναλλαγές.

Σχεδιάζεται ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε καναδικά έργα εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων.

Περιλαμβάνεται η κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών από την καναδική αεροπορική βιομηχανία De Havilland. Τα αεροσκάφη αυτά προβλέπεται να αναπτυχθούν έως το 2030 για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Ενεργειακή συνεργασία και κινητικότητα πολιτών

Πέραν των εμπορικών και βιομηχανικών συμφωνιών, οι Βρυξέλλες και η Οτάβα επιδιώκουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κοινωνιών τους.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της κινητικότητας, το κείμενο αναφέρει ότι ο Καναδάς θα ξεκινήσει συζητήσεις προκειμένου να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να σπουδάζουν, να εργάζονται, να διεξάγουν έρευνα και να οικοδομούν διαρκείς σχέσεις.

Παράλληλα, στον τομέα της ενέργειας, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να διευρύνουν τη συνεργασία τους, διεξάγοντας μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη δυνατότητα εξαγωγής στην Ευρώπη υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που παράγεται στον Καναδά.