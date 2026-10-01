Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία ανακοίνωσαν από κοινού ότι συμφώνησαν στους τρόπους με τους οποίους θα καλυφθούν οι ανάγκες του προϋπολογισμού και της άμυνας του Κιέβου για το έτος 2026.

Στην κοινή ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καθορίστηκαν τα απαραίτητα βήματα για τη διασφάλιση της έγκαιρης διάθεσης των πόρων.

Τις σχετικές αποφάσεις επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι συμφωνήθηκαν η μορφή, το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών τόσο για το 2026, όσο και για το 2027.

Our dialogue with the European Commission has delivered good results in addressing Ukraine’s financial and defense needs for 2026 and 2027. We have agreed on the format, timeline, and steps needed to ensure full coverage. Going forward, we will coordinate this work and align our… https://t.co/hyqs3vxPzq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Το δάνειο των 90 δισ. ευρώ, το δημοσιονομικό έλλειμμα και οι μεταρρυθμίσεις

Για τη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας και των κρατικών λειτουργιών της Ουκρανίας κατά τα έτη 2026 και 2027, η ΕΕ έχει ήδη χορηγήσει στο Κίεβο δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παρά το μέγεθος της συγκεκριμένης ενίσχυσης, η Ουκρανία εκτιμά ότι το δημοσιονομικό της έλλειμμα για τη φετινή χρονιά ανέρχεται σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, στην κοινή ανακοίνωση δεν περιλαμβάνεται κάποια ένδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να αυξήσει τη χρηματοδοτική της συμμετοχή για την κάλυψη αυτής της διαφοράς.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε τη στάση της, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων από την ουκρανική πλευρά προκειμένου να αποδεσμευτούν τα υπόλοιπα οφειλόμενα ποσά για το 2026.

Σε σχετικές δηλώσεις της, η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Διεύρυνση, Μάρτα Κος, ανέφερε:

«Το μήνυμά μας προς τους Ουκρανούς φίλους μας είναι σαφές: εφαρμόστε τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε την οικονομική μας υποστήριξη».

Οι οικονομικές προκλήσεις για την Ουκρανία αναμένονται ιδιαίτερα αυξημένες και για τη συνέχεια.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίεβο επιδιώκει να εξασφαλίσει επιπλέον 53 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική και ξένη βοήθεια προκειμένου να καλύψει τις μελλοντικές του ανάγκες.