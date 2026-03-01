Για πραγματικό «κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς Ιράν και Ισραήλ εξαπολύουν νέες επιθέσεις μετά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Η επικεφαλής της ΕΕ γνωστοποίησε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης. Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά με στόχο «να μειωθεί η ένταση και να διασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα».

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να συγκαλέσει ειδικό συμβούλιο ασφάλειας τη Δευτέρα, προκειμένου να αξιολογηθούν οι εξελίξεις και οι πιθανές επιπτώσεις για την Ευρώπη.

Στο μεταξύ, ο καγκελάριος της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον την Τρίτη.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «απειλεί τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», προσθέτοντας ότι «το καθεστώς στην Τεχεράνη δεν έχει νομιμοποίηση να παραμείνει στην εξουσία».

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, εν μέσω φόβων για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες να εντείνονται τις τελευταίες ώρες.