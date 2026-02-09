Τον κίνδυνο σοβαρής αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον απόηχο της πρόσφατης συνάντησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανουάρ Ελ Ανουνί, «μια στρατιωτική κλιμάκωση θα είχε βαριές και τρομερές επιπτώσεις στη σταθερότητα της περιοχής, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σταθερότητα».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρετίζει την προοπτική διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στη διπλωματία». Όπως σημείωσε ο ίδιος, η ΕΕ παραμένει πεπεισμένη ότι μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν «να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται σοβαρά στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας», με ιδιαίτερη αναφορά στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Υπενθύμισε δε ότι η Ένωση συνεχίζει να ζητά από την Τεχεράνη να συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει της Συνθήκης Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) και της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, καθώς και να αποκαταστήσει την πλήρη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

«Η διπλωματία και οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ο μόνος δρόμος προς μια διαρκή λύση στο ιρανικό πυρηνικό ζήτημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ θα συνεχίσει τις προσπάθειες διευκόλυνσης μιας λύσης σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.