Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην ΕΕ από το 2021 καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Οι αιτήσεις ασύλου διαμορφώθηκαν σε 822.000 (-19% σε σχέση με το 2024), με τις Αρχές να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να μειώνουν τις εκκρεμότητες ενόψει της εφαρμογής του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η έκθεση επισημαίνει ότι το 2025, καθώς και οι πρώτοι μήνες του 2026, χαρακτηρίστηκαν από έντονες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, η πλήρης ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είχε εισέλθει στο πέμπτο έτος της, με περίπου 4,5 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία και να επωφελούνται από το καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ.

Παράλληλα, σημαντική μείωση καταγράφηκε στις αιτήσεις ασύλου από τη Συρία (-72% σε σχέση με το 2024), καθώς οι εξελίξεις στη χώρα επηρέασαν σημαντικά τις ροές, οδηγώντας σε αναστολές αποφάσεων και σε αισθητή μείωση των αιτήσεων από τη χώρα αυτή. Ως βασικοί παράγοντες περιορισμού των ροών επισημαίνονται και οι εξελίξεις σε βασικές χώρες προέλευσης, καθώς και η συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες.

Στο πλαίσιο της θεσμικής προετοιμασίας για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, η ΕΕ προχώρησε στην υιοθέτηση του πρώτου καταλόγου ασφαλών χωρών προέλευσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2026 και αποσκοπεί στην ταχύτερη και πιο ομοιόμορφη αξιολόγηση αιτήσεων από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας.

Ο Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε σχετικά: «Η δέσμευσή μας στις χώρες εταίρους και η αυξημένη σταθερότητα σε βασικές περιοχές οδήγησαν σε μια ακόμη μείωση κατά 19% στις αιτήσεις ασύλου. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτή τη δυναμική για να μειώσουν τις συσσωρευμένες υποθέσεις, να ενισχύσουν τα συστήματα υποδοχής και να προετοιμαστούν για τις νέες μεταφορές ευθυνών. Βήμα προς βήμα φέρνουμε σε τάξη το ευρωπαϊκό μας σπίτι».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ