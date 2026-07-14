Σε αυστηρές συστάσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA), καλώντας τες να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες.

Η σχετική οδηγία αφορά τον εναέριο χώρο του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και τις πτήσεις πάνω από τα ύδατα του Κόλπου του Ομάν.

Η απόφαση αυτή του ευρωπαϊκού οργανισμού έρχεται ως άμεση αντίδραση στις νέες στρατιωτικές επιθέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη τυχόν κινδύνων για την πολιτική αεροπορία, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αυξάνουν κατακόρυφα την επικινδυνότητα για τις εμπορικές πτήσεις που διέρχονται από τα συγκεκριμένα αεροπορικά περάσματα.

Η τελευταία αυτή οδηγία ισχύει έως τις 29 Ιουλίου, δήλωσε ο EASA.