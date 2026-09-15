Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέτειναν τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας κατά επτά ημέρες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου, όπως δήλωσε τη Δευτέρα εκπρόσωπος της ιρλανδικής προεδρίας της ΕΕ, αφού δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ανανέωσή τους για έξι μήνες.

Οι κυρώσεις, οι οποίες αφορούν σχεδόν 3.000 εταιρείες και πρόσωπα και περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, επρόκειτο να λήξουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη και πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες.