Την ανάγκη κάθε ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας να συνοδεύεται από «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο υπογραμμίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι υπουργοί Άμυνας της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τη συνάντησή τους στην Κρακοβία.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, «η μακροπρόθεσμη διασφάλιση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της Ουκρανίας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας», ενώ κάθε διευθέτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς και αξιόπιστες εγγυήσεις.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι «ισχυρές ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνιστούν την πρώτη εγγύηση ασφαλείας για μια ειρηνική Ουκρανία», δίνοντας έμφαση στη στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου ως βασικό πυλώνα αποτροπής.

Στη σύνοδο συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαΐλο Φιόντοροφ.

Από την πλευρά της Γαλλίας, η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν υπογράμμισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι η ασφάλεια της Ευρώπης εξαρτάται από «μια βιώσιμη ειρήνη που θα βασίζεται στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

«Μια κατάπαυση πυρός ή μια ειρηνευτική συμφωνία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει το προοίμιο μιας νέας επίθεσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι μόνο η «μέγιστη πίεση» μέσω κυρώσεων, μέτρων κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου και οι επιτυχίες των ουκρανικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης μπορούν να αναγκάσουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν να υποχωρήσει.

Η κοινή τοποθέτηση των πέντε ευρωπαϊκών δυνάμεων αποτυπώνει τη βούληση για διατήρηση της στήριξης προς την Ουκρανία και για διαμόρφωση ενός πλαισίου ειρήνης που δεν θα αφήνει περιθώρια αναζωπύρωσης της σύγκρουσης.