Την ικανοποίησή της για τα πρώτα δείγματα προόδου που καταγράφονται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πιο δυγκεκριμένα με δημόσια τοποθέτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Ευρωπαία αξιωματούχος υπογράμμισε τη σημασία που έχει μια τέτοια διπλωματική εξέλιξη, επισημαίνοντας την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα οδηγήσει σε ουσιαστική αποκλιμάκωση των πολεμικών εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

«Χαιρετίζω την πρόοδο προς μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που πραγματικά θα αποκλιμακώσει τον πόλεμο, θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και θα εγγυηθεί την πλήρη ελευθερία, χωρίς χρεώσεις, της ναυσιπλοΐας. Δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει ένα πυρηνικό όπλο», έγραψε σε μήνυμά της στο Χ η φον ντερ Λάιεν.