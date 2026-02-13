Η Ουγγαρία δεν θα έπρεπε να είχε λάβει 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου, δήλωσε την Πέμπτη νομικός σύμβουλος του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του 2023.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την αποδέσμευση των κονδυλίων τον Δεκέμβριο του 2023, κατηγορώντας την ότι υπέκυψε στις πιέσεις του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν (φωτό), ο οποίος εμπόδιζε τις προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας.

Το Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι η Ουγγαρία δεν πληρούσε τα κριτήρια κράτους δικαίου που είχε θέσει η Επιτροπή για να δικαιολογήσει την αποδέσμευση των κονδυλίων.

Εκφράζοντας τη γνώμη της για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γενική εισαγγελέας Ταμάρα Καπέτα τάχθηκε στο πλευρό του Κοινοβουλίου, λέγοντας ότι το δικαστήριο πρέπει να «ακυρώσει την αμφισβητούμενη απόφαση της Επιτροπής», η οποία ελήφθη «χωρίς καμία εξήγηση».

«Η Επιτροπή δεν μπορεί να εκταμιεύσει κονδύλια της ΕΕ σε ένα κράτος μέλος έως ότου οι απαιτούμενες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις τεθούν σε ισχύ και εφαρμόζονται αποτελεσματικά», ανέφερε σε δήλωσή της η δικαστική αρχή.

Τέτοιες γνωμοδοτήσεις δεν είναι δεσμευτικές, αλλά συχνά καθορίζουν το κλίμα της απόφασης του δικαστηρίου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί τους επόμενους μήνες, ενώ η Ουγγαρία προετοιμάζεται για τις εκλογές του Απριλίου με τον Όρμπαν να υστερεί στις δημοσκοπήσεις.

Σε επικοινωνία με το AFP, η Επιτροπή δήλωσε ότι «λαμβάνει υπόψη» τη γνώμη, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η απόφασή της «βασίστηκε σε ενδελεχή αξιολόγηση» των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε η Ουγγαρία.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιες θα ήταν οι συνέπειες για την Ουγγαρία εάν το δικαστήριο ακολουθήσει την ίδια γραμμή.

Ωστόσο, ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων Ντάνιελ Φρόιντ χαρακτήρισε την ημέρα «καλή για το κράτος δικαίου», προβλέποντας ότι αν το δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση, αυτό θα είναι «οικονομική καταστροφή για τον Όρμπαν».

Στην Ουγγαρία, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Μπάλαζ Όρμπαν κατηγόρησε τις Βρυξέλλες ότι «προσπαθούν να εκβιάσουν τη χώρα μας με νομικά μέσα» λόγω της συνεχιζόμενης αντίθεσής της στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει την αποδέσμευση των κονδυλίων την παραμονή μιας κρίσιμης Συνόδου Κορυφής για την απόφαση σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, την οποία ο Όρμπαν είχε απειλήσει να μπλοκάρει.

Τελικά, ο Όρμπαν επέτρεψε στην ΕΕ να εγκρίνει την έναρξη των συνομιλιών με το Κίεβο.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι η απόφασή της οφείλεται στο γεγονός ότι η Βουδαπέστη προχωρά προς την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας των Ούγγρων δικαστών – ένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν ως παραδείγματα δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

Οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να έχουν δεσμεύσει άλλα 18 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την Ουγγαρία, μέχρι να επιλυθούν άλλα ζητήματα, όπως η διαφθορά και ο περιορισμός των δικαιωμάτων της LGBTQ κοινότητας.

