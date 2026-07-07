Μια ολόκληρη οικογένεια πιάστηκε στα… πράσα να φεύγει κρυφά από ένα τουρκικό εστιατόριο, αφού έφαγε, χωρίς όμως να πληρώσει τον λογαριασμό των 160 λιρών.

Μια ομάδα πέντε ενηλίκων και τεσσάρων παιδιών κατανάλωσε μια τεράστια οικογενειακή μερίδα με παϊδάκια αρνιού, μπύρες και άλλα ποτά στο «Turkish Kitchen» στο Χάτφιλντ του Χερτφορτσάιρ, πριν επιβιβαστεί σε ένα φορτηγάκι με το οποίο διέφυγαν και εξαφανίστηκαν.

Ο γενικός διευθυντής του εστιατορίου Κλάους Αντέμι είπε ότι η ομάδα φαινόταν «φυσιολογική» και δεν παρήγγειλε υπερβολικά, αλλά όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν τον λογαριασμό, είπαν ότι θα το έκαναν «σε ένα λεπτό».

Αντ’ αυτού την… κοπάνησαν έξυπνα, ένας-ένας, όπως φαίνεται από τα βίντεο των καμερών ασφαλείας που δείχνουν την οικογένεια να βγαίνει από το εστιατόριο σε μικρές ομάδες και να διασχίζει ατάραχα τον δρόμο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Τελευταίος έμεινε καθισμένος στο τραπέζι, μόνο ένας πελάτης, που φορούσε μπλε μπλουζάκι.

Στη συνέχεια, και αυτός βγήκε ατάραχα από το εστιατόριο πριν επιβιβαστεί σε ένα λευκό φορτηγάκι, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω.

Ο εξοργισμένος ιδιοκτήτης του εστιατορίου πιστεύει ότι η σταδιακή έξοδος της οικογένειας ήταν μέρος ενός σχεδίου για να αποφύγουν την πληρωμή του λογαριασμού.

Ανέβασε το βίντεο στο Facebook για να προειδοποιήσει άλλες επιχειρήσεις σχετικά με την ομάδα και να παροτρύνει την οικογένεια να εμφανιστεί και να πληρώσει τον λογαριασμό της.

Ο κ. Αντέμι λέει ότι σκοπεύει επίσης να καταγγείλει την οικογένεια στην Αστυνομία.

«Φερόντουσαν φυσιολογικά και παρήγγειλαν κανονικό φαγητό, χωρίς να υπερβάλλουν ή να παραγγείλουν υπερβολική ποσότητα ποτών. Επαναλάμβαναν συνεχώς: “Θα πληρώσουμε σύντομα, σε ένα λεπτό”. Μετά άρχισαν να φεύγουν όλοι ένας-ένας, μέχρι που έφυγε και ο τελευταίος πελάτης με το αυτοκίνητο να τον περιμένει ακριβώς μπροστά από την πόρτα. Ήταν σαν αυτοκίνητο διαφυγής. Ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο για να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Ο τελευταίος πελάτης βγήκε γρήγορα έξω και το προσωπικό τον είδε να φεύγει. Οι υπάλληλοι έλεγξαν αν είχε πληρώσει μαζί με κάποιον άλλο, όμως δεν το είχαν κάνει», είπε ο επιχειρηματίας, από το Χάτφιλντ του Χερτφορτσάιρ και συμπλήρωσε:

«Αυτό δεν μας έχει ξανασυμβεί. Είναι οικογενειακή επιχείρηση και το ποσό αποτελεί αρκετά μεγάλη απώλεια, ειδικά αυτή τη στιγμή που τα εστιατόρια αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Τους εξυπηρετείς όλη τη νύχτα, τους προσφέρεις καλό φαγητό και καλή εξυπηρέτηση και μετά φεύγουν χωρίς να πληρώσουν τίποτα. Όταν το προσωπικό μου το είπε, έμεινα σοκαρισμένος, θυμωμένος και αναστατωμένος».