Βαρύ πρόστιμο ύψους 4.550 ευρώ (50.000 κορώνες) επιβλήθηκε στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Αρκτικής σε άνδρα που έθεσε σε λειτουργία την μπουρού πλοίου με σκοπό να ξυπνήσει μια πολική αρκούδα.

Το ζώο κοιμόταν ήσυχα στην ακτή, όταν ο επιβάτης αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την κόρνα ομίχλης του σκάφους, παραβιάζοντας την αυστηρή νορβηγική νομοθεσία που απαγορεύει την παρενόχληση των προστατευόμενων ειδών.

Το χρονικό του περιστατικού στο φιορδ

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα στον τρέχοντα μήνα, όταν το πλοίο έπλεε σε φιορδ στο βορειοανατολικό Σβάλμπαρντ.

Οι επιβαίνοντες εντόπισαν από απόσταση μια πολική αρκούδα, η οποία κοιμόταν στο έδαφος.

Τότε, ένα πρόσωπο μέσα από το πλοίο αποφάσισε να ενεργοποιήσει την κόρνα ομίχλης του σκάφους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του τόπου.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ξύπνησε το ζώο, το οποίο τρομαγμένο αναγκάστηκε να μετακινηθεί σε άλλο σημείο για να βρει καταφύγιο.

Αυστηροί κανόνες προστασίας για τις πολικές αρκούδες

Ο κυβερνήτης του Σβάλμπαρντ αντέδρασε άμεσα, επιβάλλοντας το βαρύ πρόστιμο, το οποίο ο παραβάτης αποδέχθηκε.

Ο τοπικός περιβαλλοντικός κανονισμός είναι ξεκάθαρος:

«Απαγορεύεται να ενοχλεί κανείς χωρίς λόγο, να προσελκύει ή να καταδιώκει μια πολική αρκούδα».

Υπενθυμίζεται ότι η πολική αρκούδα αποτελεί προστατευόμενο είδος στο Σβάλμπαρντ ήδη από το 1972.

Βάσει της τελευταίας επιστημονικής απογραφής που είχε διενεργηθεί το 2015, στο συγκεκριμένο αρχιπέλαγος είχαν καταγραφεί περίπου 260 πολικές αρκούδες, καθιστώντας την προστασία τους από την ανθρώπινη όχληση απόλυτη προτεραιότητα για τις νορβηγικές Αρχές.