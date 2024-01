Ευχάριστα νέα για την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε γνωστή κλινική του Λονδίνου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έγινε από το Παλάτι, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο από 10 μέχρι 14 μέρες, προκειμένου να αναρρώσει.

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει λόγους ανησυχίας, καθώς υπεβλήθη σε προγραμματισμένη επέμβαση και όχι έκτακτη.

Η επέμβαση κύλησε ήρεμα, με όλους τους αρμόδιους γιατρούς παρόντες.

Αξιοσημείωτο είναι, πως η Κέιτ Μίντλετον, ούσα μη καπνίστρια στα 42 της χρόνια είναι πολύ δραστήρια, και έχει γεννήσει τρία παιδιά χωρίς επιπλοκές.

Μια χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά σε μια γυναίκα αυτής της ηλικίας είναι αρκετά σπάνια.

«Η πολύ σεβαστή μας πριγκίπισσα έχει λάβει συμβουλή να ξεκουραστεί και να μείνει μακριά από τις δημόσιες υποχρεώσεις της για δύο ολόκληρους μήνες – είναι «απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις μέχρι μετά το Πάσχα», σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Σε μια μητέρα με τρία παιδιά, που έχει μια πολυάσχολη επαγγελματική ζωή, είναι βέβαιο ότι πρέπει να επιτραπεί ανάρρωση.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του βασιλικού ζεύγους είπε: «Η Βασιλική Υψηλότητα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη χθες στην Κλινική του Λονδίνου για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και αναμένεται ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο για δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες, πριν επιστρέψει στο σπίτι για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις μέχρι μετά το Πάσχα.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η δήλωση. Ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ομαλότητα για τα παιδιά της και επιθυμεί να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους ενδιαφερόμενους για το γεγονός ότι πρέπει να αναβάλλει τις επερχόμενες δεσμεύσεις της. Ανυπομονεί να αποκαταστήσει όσο το δυνατόν περισσότερες, το συντομότερο δυνατό».

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024