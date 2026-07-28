Στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε την Ισπανία βρίσκονται τα ελληνικά πληρώματα, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

Δύο αεροσκάφη Canadair CL-415 της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιούν επικίνδυνες και συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το τεράστιο μέτωπο της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, το οποίο έχει ήδη αποτεφρώσει περίπου 500.000 στρέμματα.

Την ίδια ώρα, το κύμα ευγνωμοσύνης από Ισπανούς πολίτες και δημοσιογράφους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πρωτοφανές, αποδεικνύοντας ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σώζει ζωές και περιουσίες.

Σε Βίντεο από χρήστες των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταγραφεί τα Ελληνικά Canadair να επιχειρούν στην κατάσβεση της πύρινης λαίλαπας στην Άβιλα:

Μάχη στην Άβιλα: 500.000 στρέμματα στάχτη στο μεγαλύτερο μέτωπο

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε ακαριαία στο αίτημα βοήθειας της Ισπανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) και του rescEU, αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415.

Τα ελληνικά πληρώματα επιχειρούν στο πιο επικίνδυνο και εκτεταμένο μέτωπο της χώρας, στην περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης.

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, έχοντας καταστρέψει περισσότερα από 50.000 εκτάρια (500.000 στρέμματα) δασικής και αγροτικής έκτασης.

Συνολικά στην Ισπανία, οι καμένες εκτάσεις από την αρχή του έτους ξεπερνούν τα 77.000 εκτάρια.

Κύμα ευγνωμοσύνης και αποθέωση στα social media

Οι εικόνες των ελληνικών Canadair να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις και συνεχείς ρίψεις νερού μέσα στους πυκνούς καπνούς, έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ισπανοί πολίτες, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι εκφράζουν δημόσια την ευγνωμοσύνη τους προς την Ελλάδα, αναρτώντας βίντεο από τις επιχειρήσεις των πιλότων μας.

Κάθε πέρασμα των αεροσκαφών πάνω από τις πληγείσες περιοχές συνοδεύεται από χειροκροτήματα και μηνύματα ευχαριστίας, αναγνωρίζοντας την αυτοθυσία και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτουν οι Έλληνες ιπτάμενοι στην αεροπυρόσβεση.