Η Κίμπερλι Γκιφόιλ, γιόρτασε τη Κυριακή 9/3, τα 55 της γενέθλια με ένα φανταχτερό πάρτι στο Σαν Φρανσίσκο.

Η Νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου 1969.

A large crowd just wished the iconic Kimberly Guilfoyle a Happy Birthday at an electric Birthday Party with beautiful singing.

Happy Birthday, @KimGuilfoyle!

God bless you! pic.twitter.com/wpgR1Mgriv

— Bo Loudon (@BoLoudon) March 10, 2025