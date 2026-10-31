Το 9ο Αμερικανικό Εφετείο του Σαν Φρανσίσκο απέρριψε για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα το κατεπείγον αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να απαγορευτεί προσωρινά στην Καλιφόρνια η καταμέτρηση επιστολικών ψήφων από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσινγκτον ίσως να μην είναι Αμερικανοί πολίτες.

Ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών της προσεχούς Τρίτης για τον έλεγχο του Κογκρέσου, η κυβέρνηση ασκεί πιέσεις επικαλούμενη περιπτώσεις παράτυπης ψήφου, αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο.

Με ψήφους 2 έναντι 1, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, υιοθετώντας την κρίση κατώτερου δικαστηρίου ότι η κυβερνητική λίστα δεν είναι απολύτως αξιόπιστη.

Όπως τόνισαν οι δικαστές Μαρκ Μπένετ και Γκάμπριελ Σάντσες, αναφέροντας χαρακτηριστικά το σκεπτικό τους: «Υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος, ικανοποιώντας το αίτημα των ΗΠΑ (σ.σ. της κυβέρνησης), να οδηγηθούμε σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων» για χιλιάδες ανθρώπους.