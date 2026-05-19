Σε θρίλερ εξελίσσεται η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας, όπου μια ιστορική πολυκατοικία του 19ου αιώνα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από ισχυρή έκρηξη. Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια, με τον χρόνο να κυλά απειλητικά εις βάρος τους.

Η έκρηξη, η οποία συγκλόνισε την περιοχή, αποδίδεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών σε διαρροή φυσικού αερίου, η οποία μετέτρεψε το ιστορικό κτίριο σε μια άμορφη μάζα από μπάζα και σίδερα.

Μάχη με τον χρόνο και το αέριο – Σκάβουν με τα χέρια

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις διάσωσης είναι ακραίες και εξαιρετικά επικίνδυνες. Οι διασώστες αναγκάζονται να απομακρύνουν τα συντρίμμια κυριολεκτικά με γυμνά χέρια. Η χρήση βαρέος εξοπλισμού και σκαπτικών μηχανημάτων έχει απαγορευτεί αυστηρά, καθώς οι σωληνώσεις φυσικού αερίου έχουν σπάσει και οποιοσδήποτε σπινθήρας από τα μηχανήματα θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια νέα, καταστροφική ανάφλεξη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι αρχές αναζητούν στα ερείπια τρία συγκεκριμένα πρόσωπα: δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 25 και 26 ετών, ρουμανικής υπηκοότητας, καθώς και έναν 47χρονο άνδρα με διπλή, γερμανική και βουλγαρική υπηκοότητα.

Σκυλιά-διασώστες στη μάχη για τον εντοπισμό ζωής

Στο σημείο της τραγωδίας έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις και εξειδικευμένες μονάδες, ανάμεσα στις οποίες και η περίφημη μονάδα διάσωσης του Γερμανικού Ερυθρού Σταυρού (DRK) από το Φράιμπεργκ. Ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά ερευνούν κάθε σπιθαμή των ερειπίων, προσπαθώντας να εντοπίσουν έστω και ένα αμυδρό σημάδι ζωής.

Οι ελπίδες των αρχών εστιάζονται στο ενδεχόμενο οι αγνοούμενοι να έχουν παγιδευτεί σε κάποια «κοιλότητα» που δημιουργήθηκε κατά την κατάρρευση, γεγονός που θα μπορούσε να τους κρατήσει στη ζωή. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της έρευνας είναι συγκρατημένες. «Ελπίζουμε να βρούμε τους αγνοούμενους ζωντανούς σε κοιλότητες, αλλά η ελπίδα είναι μικρή», δήλωσε χαρακτηριστικά διασώστης που συμμετέχει στις έρευνες.

Η σωτήρια βόλτα της τελευταίας στιγμής

Μέσα στο σκηνικό της καταστροφής, η τύχη χαμογέλασε σε δύο άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας. Αρχικά, υπήρχαν έντονοι φόβοι ότι ο αριθμός των αγνοουμένων ανερχόταν σε πέντε.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Bild, δύο από τους διαμένοντες, για καλή τους τύχη, είχαν αποφασίσει να κάνουν μια βόλτα λίγο πριν επιστρέψουν στο διαμέρισμά τους. Η απόφασή τους αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς την ώρα της φονικής έκρηξης βρίσκονταν μακριά από το κτήριο, αποφεύγοντας την τραγωδία.