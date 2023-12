Τουλάχιστον 14 επιβάτες και μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν σε πτήση της Emirates από το Περθ της Αυστραλίας προς το Ντουμπάι όταν το αεροσκάφος, ένα Airbus A380, έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είχε προειδοποιήσει από τα μεγάφωνα τους επιβάτες ότι αναμένονται αναταράξεις, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το ταξίδι μετατράπηκε σε εφιάλτη!

Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκτυλίχθηκαν τρομακτικές σκηνές μέσα στο αεροσκάφος, με επιβάτες που δεν είχαν προλάβει να φορέσουν τη ζώνη, να εκτινάσσονται από τις θέσεις τους, ενώ ποτήρια, τσάντες, σακίδια, μαχαιροπίρουνα και εφημερίδες «πετούσαν» μέσα στην καμπίνα.

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates . Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk

«Εγώ και η @lunars_magic είχαμε το χειρότερο ταξίδι επιστροφής από το Περθ προς το Ντουμπάι με την @emirates. Ειλικρινά νομίσαμε ότι ήρθε το τέλος, όταν χτυπήσαμε δύο φορές αρχικά την οροφή και μετά το πάτωμα και σπάσαμε την οροφή», σχολίασε ο επιβάτης MattRPD στην πλατφόρμα Χ. Ο ίδιος μετά την προσγείωση του αεροσκάφους κατέληξε στο νοσοκομείο με κάταγμα στον σβέρκο!

Μια άλλη επιβάτιδα του αεροσκάφους, η Abi, έγραψε στην ίδια πλατφόρμα: «Μισώ τις πτήσεις, σπάνια ανεβαίνω σε αεροσκάφος, μόνον όταν είναι ανάγκη. Ο πιλότος ανακοίνωσε αναταράξεις και μας είπε να καθίσουμε. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα εγώ και άλλοι χτυπήσαμε το ταβάνι. Βλέπετε τρίχες μου στη ρωγμή».

The @emirates flight from Perth to Dubai was awful. I hate flying, so I rarely get up unless I need to. The pilot announced turbulence and to sit down. Literally a second later, myself and others hit the ceiling. You can see my hair in the crack. The crew were so supportive. pic.twitter.com/pQt97ATsHI

